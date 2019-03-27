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27.03.2019
Интерфакс-АВН

Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета

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Владимир Путин и Эмомали Рахмон
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Министерство обороны и правительство РФ разработали схему компенсации за пребывание 201-й военной базы в Таджикистане, в счет арендной платы российская сторона передаст республике освободившиеся военные городки, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на Минобороны.

"Таджикистану будет передан военный городок в городе Куляб Хатлонской области, уточнили в Минобороны. Гарнизон в Кулябе российская армия покинула летом 2015 года. В проекте постановления о передаче имущества, с которым ознакомилось издание, говорится, что соответствующая договоренность между правительствами двух стран в общих чертах была достигнута еще в 2012-м. Однако реализована она так и не была - в настоящее время российской стороной подготавливаются предложения по передаче земли и недвижимости. В министерстве обороны Таджикистана не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос издания", - говорится в публикации.

Из документа, на который ссылается издание, следует, что, кроме базы в Кулябе, Таджикистану также должен отойти военный городок, расположенный в Бохтаре (до 2018 года - город Курган-Тюбе) Хатлонской области.

Минобороны приняло решение о безвозмездной передаче земли и имущества, чтобы не препятствовать "дружественному переговорному процессу между странами", говорится в документе. Тем более что в свое время земельные участки Таджикистан предоставил российским военнослужащим бесплатно, сообщает газета.

"В документе особо отмечается, что требование платы повлечет за собой переход на арендные отношения, что российской стороне невыгодно: за использование земельных участков и недвижимости, занимаемой 201-й военной базой, придется ежегодно выплачивать около 6 млрд рублей", - уточняется в публикации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
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3 комментария
№1
27.03.2019 08:35
Какая ещё арендная плата?
Им на миллиарды рублей оружие передают, бесплатно военные кадры готовят, да и власть в Таджикистане держится в основном благодаря присутствию 201-й базы...
+2
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№2
27.03.2019 08:41
Трампа на них нет: хотите чтобы вас защищали - платите. Теперь в 1,5 раза больше.
+1
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№3
27.03.2019 10:22
А вам не кажется,что это Таджикистан должен платить России за то что его охраняет русская армия?! А если Таджикистан не хочет платить России за охрану,России лучше вывести свои войска на границу с Казахстаном,и пусть все эти независимые государства обеспечивают свою безопасность и экономику своими силами...а не сидят на шее у России !
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