Советник Трампа распространил предупреждение о недопустимости иностранного военного присутствия в Венесуэле

Вашингтон. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.

"Соединенные Штаты не потерпят, чтобы враждебные иностранные военные державы вмешивались в достижение общих целей странами западного полушария - демократию, безопасность и верховенство права. Венесуэльские военные должны встать на сторону народа Венесуэлы", - написал он в своем твиттере.

Дж.Болтон также отметил, что США "посылают в Венесуэлу продовольствие и медикаменты, вместо того чтобы направлять туда ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора".

"Россия должна работать с международным сообществом для поддержки венесуэльского народа", - подчеркнул советник Дональда Трампа.