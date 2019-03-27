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27.03.2019
Известия.ru

Дуэльный комплекс: летчики и подводники переходят на совместное обучение

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

ВМФ вводит инновационную систему подготовки морских летчиков. Новая методика включает в себя дуэльные бои летчиков и подводников на специальных компьютерных симуляторах, которые имитируют реальные боевые ситуации. Для этого, как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ, экипажи противолодочных самолетов будут направлены для совместного обучения в центры, где готовят подводников. По мнению экспертов, знание обоюдной тактики поможет противолодочным силам ВМФ действовать более эффективно.

ВМФ вводит инновационную систему подготовки морских летчиков. Новая методика включает в себя дуэльные бои летчиков и подводников на специальных компьютерных симуляторах, которые имитируют реальные боевые ситуации. Для этого, как рассказали "Известиям" в Главном штабе ВМФ, экипажи противолодочных самолетов будут направлены для совместного обучения в центры, где готовят подводников. По мнению экспертов, знание обоюдной тактики поможет противолодочным силам ВМФ действовать более эффективно.

Подготовка экипажей противолодочных самолетов по новой методике начнется в 2019 году в учебном центре ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", расположенном в Обнинске, уточнили в Главном штабе ВМФ. Идея совместно обучать экипажи подводных лодок и противолодочной авиации появилась довольно давно, но для ее реализации не было технической возможности, рассказал "Известиям" контр-адмирал, экс-командир подводной лодки, Герой России Всеволод Хмыров.

— С развитием компьютерных технологий такая возможность появилась. И это большой плюс для организации боевой подготовки, — пояснил эксперт. — Сейчас основа применения флота — это действие разнородных сил, надводных кораблей, подлодок и авиации. Совместное обучение, знание тактики друг друга поможет действовать флоту более эффективно. Летчики морской авиации и подводники будут понимать логику действия противника.

В "Военно-морской академии" проходят подготовку и переподготовку экипажи подводных лодок всех проектов. Обучение ведется по всем существующим специальностям, включая командиров, специалистов по оружию, связистов, акустиков и штурманов. Экипаж подводной лодки учится в полном составе, подготовку проходят 17 до 24 экипажей ежегодно. Если речь идет о дизель-электрической подлодке, то это 60 человек, атомной — до 170. Сюда же на практику и стажировку направляются курсанты военно-морских институтов. Также здесь после пяти лет в училище доучиваются офицеры-подводники (четыре месяца).

В центре находятся специальные классы с имитаторами приборов и подлинными устройствами, которые существуют на подводных лодках разного назначения. Есть тренажеры полностью имитирующие рубку и мостик лодки. В торпедном классе экипажи изучают "начинку" современных торпед и противолодочных ракет. Именно в Обнинске обучали подводников, которые применили российские крылатые ракеты "Калибр" в Сирии. Первоначально учебный центр создавался для подготовки экипажей атомных подводных лодок. Поэтому главный тренажер — это имитатор ядерного реактора и всей аппаратуры управления, обслуживания и проверки.

В последние несколько лет учебная база пополнилась компьютерными симуляторами. Именно на тренажерах планируется проводить двухсторонние бои подводников и летчиков противолодочной авиации.

— Летчики и подводники должны уметь действовать совместно против группировок кораблей противника, в ходе поиска и уничтожения субмарин, а также при ударах по береговым объектам, — рассказал "Известиям" экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — Для этого изучается теория и опыт совместного поиска противника, правила целеуказания и совместного нанесения ударов. Такие операции требуют плотного взаимодействия. Летчики или подводники, обнаружившие противника, должны опознать его корабли и выбрать оружие, необходимое для его уничтожения. Дальше информация поступает к единому командующему, который отдает приказ об атаке.

В 2019 году по результатам операции в Сирии было принято решение о модернизации противолодочных самолетов Ил-38. В настоящее время в рабочем состоянии находятся пятьдесят самолетов этого типа, из которых примерно половина — на хранении. Самолеты стоят на вооружении авиабазы Северного флота и двух смешанных полков Тихоокеанского флота в Приморье и на Камчатке. Бортовые комплексы на машинах будут заменены на более современные — полную модернизации парка этих противолодочных самолетов планируется завершить в 2025 году.

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