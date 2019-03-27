США провели испытания двух противоракет над Тихим океаном

Вооруженные силы США провели в понедельник новые испытания системы противоракетной обороны (ПРО) над Тихим океаном. Военные запустили две противоракеты с американской базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.

Как сообщает газета San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя базы Майкла Стоунсайфера, запуск был произведен в 10:30 по местному времени (20:30 по мск). Другие подробности испытания не приводятся, они будут обнародованы позднее, пишет "РИА Новости".

В свою очередь агентство Bloomberg со ссылкой на источники отмечает, что речь идет об испытаниях противоракет, которые предназначены для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

При этом СМИ обращают внимание на тот факт, что испытания системы ПРО не были анонсированы заранее, несмотря на то, что "обычно о запуске ракет сообщается за несколько месяцев или лет".

22 марта Министерство иностранных дел России предупредило Соединенные Штаты об ответных мерах со стороны Москвы в случае испытания американцами управляемой зенитной противоракеты SM-3 Block IIA для перехвата МБР. В министерстве отметили, что планы Соединенных Штатов в очередной раз подтверждают циничность их заявлений о "ненаправленности" американской системы противоракетной обороны (ПРО), элементы которой размещены в Европе, против РФ.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729. Минобороны России опровергло все заявления о нарушении соглашения, продемонстрировав данную ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе текущего года. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

14 марта стало известно, что в августе текущего года Пентагон намерен провести испытания крылатой ракеты такого типа, который ранее был запрещен вышеупомянутым договором.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.