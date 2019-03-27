VG (Норвегия): военные мускулы и экономическое бессилие Путина

Присоединение Крыма к России — важнейший переломный момент в отношениях между Востоком и Западом с момента распада Советского Союза. В Европу пришел холодный фронт, пишет норвежская «Верденс ганг». Сегодня на Западе звучат отдельные критические голоса в отношении антироссийских санкций, но об отмене пока речь не идет. Крым обходится России дорого. Но страна взяла новый курс.

Российская аннексия Крыма - важнейший поворотный момент в отношениях между Востоком и Западом с момента распада Советского Союза. В Европе возник новый холодный фронт. Прошло пять лет, но зима никак не кончается.

На той неделе Россия отмечала "день воссоединения" - официальный праздник с уличными фестивалями и музыкой в честь присоединения Крыма к России. От НАТО в Брюсселе тоже пришла телеграмма в связи с этим днем: "Мы решительно осуждаем эту акцию, которую мы не хотим и не собираемся признавать".

Пять лет спустя президент Путин вернулся на место преступления. На днях он присутствовал при открытии новых электростанций в Крыму, которые стали частью процесса модернизации инфраструктуры этого черноморского полуострова. Для Путина статус Крыма определен раз и навсегда. О возвращении Крыма Украине речь не идет.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что воссоединение с Россией произошло в результате выражения свободы воли населения в ходе референдума в марте 2014 года. Но это было поспешно организованное голосование, не признанное на международном уровне.

Путин никогда не был в России популярнее, чем после аннексии Крыма. А в западных странах он никогда не подвергался более жесткой критике и осуждению, чем после этого насильственного перемещения границы европейской страны в 2014 году. Пять лет спустя ни на Западе, ни в России картина уже не представляется настолько четкой.

Опрос Центра общественного мнения показывает, что только 39% россиян считают аннексию Крыма полезной для России. Пять лет назад так высказывались две трети населения. Западные санкции, дорогостоящие проекты развития Крыма, а также строительство 19-километрового моста через Керченский пролив и ухудшение условий жизни россиян многих заставляют думать, что праздновать в эту пятую годовщину практически нечего. Хотя Путин по-прежнему пользуется популярностью, которой могут позавидовать многие западные политики. Согласно опросу ВЦИОМ, она упала с почти 90% в 2015 году до 62% на сегодняшний день.

В то же время все больше западных политиков - как правого, так и левого крыла - подвергают сомнению санкции против России. Все сложнее сохранять единство в рядах западного альянса. Но заявление НАТО однозначно: мы по-прежнему полностью поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международно признанных границ. Крым - это часть территории Украины.

Возможности для диалога с Россией есть. Но если западные страны откажутся от санкций, это будет равносильно молчаливому признанию того, что Крым для Украины потерян, а границы европейских стран можно передвигать силой.

Конечно, НАТО или ЕС не могут этого сделать. Западные страны также не могут закрывать глаза на нарушения прав человека в Крыму, направленные против украинцев, крымских татар и других групп населения. НАТО также протестует против наращивания военной структуры России на побережье Черного моря.

Поэтому, несмотря на то, что на Западе зазвучали отдельные критические голоса, санкции против России продолжаются. Ситуация обострилась после того, как появилась информация, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы в США в 2016 году, а также после попытки убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании весной прошлого года. На прошлой неделе в связи с агрессией против Украины санкции распространились еще на ряд российских граждан и российских компаний.

Россия отчасти компенсировала последствия выходом на новые рынки и заключением новых альянсов. Ключевым фактором стало углубление экономического и политического сотрудничества с Китаем. Военной интервенцией в Сирии Путин укрепил роль России как великой державы на Ближнем Востоке за счет США.

Западные санкции не помешали России заключить выгодные соглашения о поставках вооружений с такими крупными клиентами, как Китай, Индия и страны Персидского залива. Даже страна НАТО Турция приняла в эксплуатацию современную российскую систему противоракетной обороны С-400. И хотя Германия - один из руководителей процесса оказания давления на Москву, Берлин защищает проект "Северный поток - 2", благодаря которому российский газ будет поступать в Европу.

"Изоляция невозможна. Это было реально 30 лет назад, во времена Советского Союза. Тогда было всего два блока, но сейчас есть много вариантов", - сказал Андрей Быстрицкий из российского аналитического центра "Валдай" "Файненшиал таймз" (Financial Times).

Однако аннексия Крыма и участие в боевых действиях на востоке Украины обходятся России дорого как в денежном эквиваленте, так и в политическом смысле. Конечно, Путина не обвинишь в падении цены на нефть, основной экспортный товар страны. Но только этим нельзя объяснить ежегодное снижение реальной заработной платы в России начиная с 2014 года.

19 миллионов россиян сейчас живут за официальной чертой бедности. Пенсионный возраст повысился на пять лет, а налоговая нагрузка возросла. В таких условиях патриотические призывы Путина перестали работать так же хорошо, как в 2014 году. Больше не получается сваливать вину на западные страны. Это его собственные действия, а именно аннексия Крыма, повлекли за собой экономические санкции.

Пэр Улав Эдегорд (Per Olav degrd)

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