Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата

На странице "Военный Осведомитель" социальной сети "ВКонтакте" опубликованы новые фото- и видеоматериалы испытаний разработанного в студенческом конструкторском бюро авиационного моделирования (СКБ-АМ) Московского авиационного института по заказу АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" беспилотного летательного аппарата-перехватчика других БЛА, оснащенного гладкоствольным карабином "Вепрь 12 Молот" 12-го калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов.

Опытный образец разработанного в студенческом конструкторском бюро авиационного моделирования (СКБ-АМ) Московского авиационного института по заказу АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" беспилотного летательного аппарата-перехватчика других БЛА, оснащенного гладкоствольным карабином "Вепрь 12 Молот" 12-го калибра (с) Дмитрий Жданов / "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

Со стороны bmpd напомним, что впервые данный аппарат был представлен на Международном Военно-техническом форуме "Армия-2017" в августе 2017 года. Аппарат имеет взлетную массу 23 кг и размах крыла 3 м. Аппарат использует вертикальные взлет и посадку, приводясь в вертикальное положение, и имеет продолжительность полета до 40 минут.

Управление БЛА осуществляется оператором через визор: на аппарате установлены бортовые телевизионные системы обнаружения, наведения и прицеливания. Стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина "Вепрь 12 Молот" 12 калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов. Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса. Таким образом БЛА способен производить прицельную стрельбу по летающим объектам, сохраняя при этом полную управляемость.

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