S7 Space отказывается от закупки 12 ракет-носителей "Зенит 3SL" у "Южмаша"

Как сообщила 25 марта 2019 года газета "Коммерсантъ", совладелец российской группы S7 Space Наталья Филева подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию об отказе от контракта на производство на украинском "Южмаше" 12 ракет-носителей "Зенит" для пусков с плавучего космодрома "Морской старт" (Sea Launch).

"Собираемся",- ответила Наталья Филева на соответствующий вопрос ("РИА Новости"). При этом конкретных сроков расторжения контракта госпожа Филева назвать не смогла.

Ракета-носитель "Зенит 3SL", находящаяся в стадии изготовления на ГП "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск, Украина) (с) "Южмаш"

Днепропетровский завод "Южмаш" объявил о подписании контракта на поставку дочерней структуре российской группы компаний S7 ракет "Зенит" летом 2017 года. Соглашением предусмотрено создание 12 носителей, которые должны были использоваться в том числе для пусков из акватории Тихого океана (проект Sea Launch).

На прошлой неделе стало известно, что S7 планирует остановить выполнение заключенного два года назад контракта. На "Южмаше" пока не комментируют информацию о прекращении контракта.

Напомним, что в опубликованном 22 марта газетой "Коммерсантъ" материале Александры Джорджевич "Морской старт" дал ракетный сбой. S7 Space может отказаться от ранее заказанных украинских носителей", сообщалось, что, как стало известно, компания S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch, может разорвать контракт с украинским "Южмашем" на поставку 12 ракет "Зенит 3SL". Если это произойдет, то один из самых амбициозных частных проектов в космической отрасли может на несколько лет выпасть из пусковой программы. Адаптация же разрабатываемой сейчас ракеты "Союз-5", по мнению эксперта, потребует дополнительных затрат к тем, которые S7 уже потратила на Sea Launch. Это уже более $200 млн.

О том, что S7 Space, владеющая плавучим космодромом Sea Launch ("Морской старт"), приостановила действие контракта на производство 12 украинских ракет "Зенит 3SL", вчера сообщило "РИА Новости". По информации агентства, российская компания уже проинформировала предприятие "Южмаш" о планируемом расторжении контракта. Гендиректор S7 Space Рано Джураева на вопрос "Ъ" не ответила. В офисе S7 лишь подтвердили факт действия контракта, но отказались говорить о его перспективах. В "Южмаше" утверждают, что у них размещен заказ на изготовление трех "Зенитов", по которым от заказчика получено частичное финансирование (около $30 млн). Там добавили, что не имеют официальных сообщений от заказчика по прекращению соглашения, а со своей стороны предприятие "не намерено становиться инициатором в этом вопросе". По контракту первые две ракеты должны были быть изготовлены в 2018-2019 годах.

Международный консорциум "Морской старт" был создан в 1995 году. С плавучего космодрома предполагалось осуществлять коммерческие пуски на геостационарную орбиту при помощи носителей "Зенит 3SL", собираемых на Украине, но состоящих на 70% из российских комплектующих. В апреле 2018 года S7 закрыла сделку по покупке у корпорации "Энергия" имущественного комплекса Sea Launch, став полноправным хозяином плавучего космодрома. В возобновление его работы инвестировано $220 млн. С 2019 по 2023 годы с "Морского старта" планировалось запустить 12 "Зенитов".

Сделка по покупке проекта компанией S7 считалась одним из важнейших примеров государственно-частного партнерства в российской космической отрасли: до нее ни один частный инвестор не был готов вкладывать столь большие деньги в космонавтику. Сначала все складывалось удачно - S7 Space была обещана всяческая поддержка, от помощи в обучении персонала до совместной разработки ракеты под платформу Odyssey. Однако для скорейшего введения Sea Launch в эксплуатацию компания захотела не разрабатывать на российских предприятиях новую ракету, а продолжить закупать "Зениты" на Украине. Это было ошибкой, говорит источник "Ъ" в отрасли: на фоне неблагоприятной политической обстановки возникли сложности с реэкспортом российских комплектующих на "Южмаш". Платформа в итоге так и не была расконсервирована. В конце февраля гендиректор S7 Space Сергей Сопов покинул компанию, а его место заняла экс-глава Центра эксплуатации наземной и космической инфраструктуры Рано Джураева.

Научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев считает, что контракт между S7 Space и "Южмашем" был изначально невозможен: "Эта какая-то сделка с тайным смыслом, потому что экономической выгоды для S7 в ней нет, перспектив нет, одни убытки и плохая репутация",- считает эксперт. По его мнению, для проекта сейчас невозможно найти полезную нагрузку, а адаптация разрабатываемой сейчас ракеты "Союз-5" потребует еще больше дополнительных затрат. "Это просто мертвая история, для спасения которой нужно лет семь, бюджетные деньги и политическая воля - ничего этого нет",- резюмировал он.

Cо стороны bmpd укажем, что компания S7 Sea Launch Limited заключила 28 апреля 2017 года контракт с украинским Государственным предприятием "Производственное объединение Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова" ("Южмаш", Днепропетровск) на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит 3SL/SLБ"для использования в программах "Морской старт" и "Наземный старт" для "исследований и использования космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов". На "Южмаше" в момент заключения контракта в относительно высокой степени готовности находились для строящиеся ракеты - по одной "Зенит 3SL" и "Зенит 3SLБ", и по условиям контракта эти две ракеты должны были быть поставлены в 2018 году. Первый пуск с реанимированного "Морского старта" был запланирован S7 Sea Launch на декабрь 2019 года.

С самого начала сообщалось о трудностях "Южмаша" в реализации данного контракта, в частности, из-за проблем с поставкой на Украину ракетных двигателей российского производства для изготовления данных ракет. В результате до настоящего времени ни одной ракеты по контракту сдано не было. Для "Южмаша" аннулирование данного контракта, бесспорно, станет тяжелейшим ударом. Возобновление же проекта "Морской старт" в нынешней ситуации представляется и вовсе химерическим - на самом деле очевидно, что данная программа в общем никому не нужна.