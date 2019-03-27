Ту-214Р над Сирией
Эффектная фотография cамолета комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514) ВКС России над Сирией. Точная дата съемки не сообщается.
Самолеты Ту-214Р с февраля 2016 года периодически осуществляют развертывания в Сирии.
Самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514) ВКС России над Сирией (с) fighter_bomber_
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