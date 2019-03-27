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27.03.2019
bmpd.livejournal.com

Ту-214Р над Сирией

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Эффектная фотография cамолета комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514) ВКС России над Сирией. Точная дата съемки не сообщается.

Самолеты Ту-214Р с февраля 2016 года периодически осуществляют развертывания в Сирии.

Самолет комплексной разведки Ту-214Р (регистрационный номер RF-64514, заводской номер 42305014, серийный номер 514) ВКС России над Сирией (с) fighter_bomber_

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Ту-214
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