Расчет окончен: военные городки передадут Таджикистану безвозмездно

Минобороны и правительство РФ разработали схему компенсации за пребывание 201-й военной базы в Таджикистане. В счет арендной платы российская сторона передаст республике освободившиеся военные городки, пояснили "Известиям" в военном ведомстве. Эти "излишки" образовались в 2004 году, когда 201-ю мотострелковую дивизию сократили до размеров базы с аналогичным номером. Тогда же было расформировано несколько полков и батальонов — их городки все это время стояли пустыми или были заполнены меньше чем на треть.

Минобороны и правительство РФ разработали схему компенсации за пребывание 201-й военной базы в Таджикистане. В счет арендной платы российская сторона передаст республике освободившиеся военные городки, пояснили "Известиям" в военном ведомстве. Эти "излишки" образовались в 2004 году, когда 201-ю мотострелковую дивизию сократили до размеров базы с аналогичным номером. Тогда же было расформировано несколько полков и батальонов — их городки все это время стояли пустыми или были заполнены меньше чем на треть.

Таджикистану будет передан военный городок в городе Куляб Хатлонской области, уточнили в Минобороны. Гарнизон в Кулябе российская армия покинула летом 2015 года. В проекте постановления о передаче имущества, с которым ознакомились "Известия", говорится, что соответствующая договоренность между правительствами двух стран в общих чертах была достигнута еще в 2012-м. Однако реализована она так и не была — в настоящее время российской стороной подготавливаются предложения по передаче земли и недвижимости. В Министерстве обороны Таджикистана не смогли предоставить оперативный комментарий на запрос "Известий".

Из документа следует, что кроме базы в Кулябе, среднеазиатской республике также должен отойти военный городок, расположенный в Бохтаре (до 2018 года — город Курган-Тюбе) Хатлонской области.

Минобороны приняло решение о безвозмездной передаче земли и имущества, чтобы не препятствовать "дружественному переговорному процессу между странами", говорится в документе. Тем более что в свое время земельные участки Таджикистан предоставил российским военнослужащим бесплатно.

В документе особо отмечается, что требование платы повлечет за собой переход на арендные отношения, что российской стороне невыгодно: за использование земельных участков и недвижимости, занимаемой 201-й военной базой, придется ежегодно выплачивать около 6 млрд рублей.

Щит от угрозы с юга

База нужна не только России и Таджикистану, но и среднеазиатским странам, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

— В постсоветские годы для Таджикистана и других среднеазиатских стран она была своеобразным щитом от вторжения террористов с территории Афганистана, — рассказал он "Известиям". — Таджикистан — республика небогатая и средств на вооруженные силы, которые могли бы надежно закрыть границу, у нее нет. А угроза с юга, к сожалению, не исчезла. Недавно таджикские силовики говорили о том, что сейчас на севере Афганистана находятся около 5 тыс. иностранных граждан с оружием в руках — этот контингент вызывает серьезную настороженность.

При этом российская база ориентирована не только на ведение противопартизанских действий, но и на противостояние армейским соединениям, имеющим на вооружении авиацию и тяжелую технику. При ударе с юга солдаты и офицеры базы должны сдержать первый удар и стать основой для развертывания сил стран, входящих в Организацию договора коллективной безопасности, отметил Андрей Грозин.

Дважды Краснознаменная

201-я Гатчинская ордена Жукова, дважды Краснознаменная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Она была создана в 2004 году на основе 201-й мотострелковой дивизии. В настоящее время на базе служат и работают примерно 7,5 тыс. солдат, офицеров и гражданских служащих.

Почти 30 лет 201-я дивизия, а потом и база обеспечивали вопросы национальной безопасности РФ и ее союзников в центрально-азиатском регионе, оказывали содействие армии Таджикистана в отражении агрессии с территории Афганистана и охраняли важные государственные и военные объекты.

Солдаты и офицеры базы не раз помогали и пограничникам. Так, в 1993 году именно их подразделения оказали помощь 12-й заставе Московского погранотряда, которая вела неравный бой с превосходящими силами боевиков, пришедших из Афганистана. За эти заслуги в 2012 году база была награждена орденом Жукова.

От детсада до пункта питания

В распоряжении "Известий" оказался список и объектов недвижимого имущества, которое высвобождается российскими подразделениями городе Куляб. Согласно этому документу, Таджикистану передадут три офицерских общежития, воинские парки, медицинский пункт и пункт питания, а также котельную, караульное помещение, склады, здание узла связи, детский сад, открытый бассейн и ряд других объектов, включая инженерную инфраструктуру — от газопровода, канализации и водопровода до линий электропередач.

Все здания и сооружения возводились с учетом сейсмоопасности региона, где дислоцируются подразделения базы, что гарантирует долгую эксплуатацию передаваемых объектов недвижимости. Они находятся в хорошем состоянии — несколько лет назад здесь был сделан капремонт.

В постановлении отмечается, что для урегулирования вопросов с передачей недвижимости на местах будет создана специальная межправительственная комиссия, куда войдут представители России и Таджикистана. Все объекты будут передаваться после подписания сторонами акта приема-передачи.

В мире давно сложилась практика, когда при выводе войск или сокращении числа военных баз излишняя недвижимость передается стране, где она находится, рассказал "Известиям" начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны в 1996–2001 годах генерал-полковник Леонид Ивашов.

— Передача недвижимости в обмен на пребывание — оптимальный для России вариант. Тем более что российские военные оптимизируют места дислокации в Таджикистане и оставляют некоторые военные городки, — считает он.

В ближайшем будущем все российские подразделения будут сосредоточены в районе Душанбе. Сама же база, согласно двусторонним договорам, может находиться в Таджикистане до 2042 года.