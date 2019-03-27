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27.03.2019
Известия.ru

Броней по льду: войска в Арктике получили спецбульдозеры

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Источник изображения: Фото: Виталий Кузьмин

В состав арктических бригад вошли специальные бульдозеры. Они полностью бронированы и могут выдерживать взрывы гранат, обстрел из стрелкового оружия и даже попадания противотанковых ракет. Специальный бульдозер предназначен не только для дорожно-строительных работ, но и для эвакуации техники под огнем и уничтожения укреплений противника. Машина полностью автономна и хорошо приспособлена для работы на Севере: ее двигатель запускается при температуре до –60 градусов.

В состав арктических бригад вошли специальные бульдозеры. Они полностью бронированы и могут выдерживать взрывы гранат, обстрел из стрелкового оружия и даже попадания противотанковых ракет. Специальный бульдозер предназначен не только для дорожно-строительных работ, но и для эвакуации техники под огнем и уничтожения укреплений противника. Машина полностью автономна и хорошо приспособлена для работы на Севере: ее двигатель запускается при температуре до –60 градусов.

Арктические бригады Вооруженных сил получили специальные бронированные бульдозеры, рассказали "Известиям" в Минобороны. Опыт использования такой техники в Сирии показал, что соединениям необходима простая и дешевая спецтехника.

Бульдозер, сделанный для армии, получит бронированную капсулу рабочего места водителя и защищенный капот. Вес машины — более 20 т, скорость — 10 км/ч. Бульдозер специально доработан для работы в Арктике. Он способен выполнять большие объемы землеройных работ при широком диапазоне температур окружающего воздуха — от +45 до –60 градусов.

Бронеплиты толщиной до 20 мм защищают бульдозериста от пуль, осколков снарядов или авиабомб, а также попадания противотанковых ракет. Кабина и боковые двери бульдозера оснащены бронестеклами, чтобы обеспечить водителю бульдозера обзор, необходимый при работе.

В дальнейшем на машину могут быть установлены специальные экраны-решетки, спасающие от кумулятивных снарядов и ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Такой комбинированный тип бронирования, как показал сирийский опыт, позволяет существенно снизить потери личного состава и эффективно выполнять боевые задачи.

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Источник изображения: iz.ru


Бульдозеры в первую очередь нужны для быстрого возведения оборонительных сооружений, разбора завалов и возведения простейших инженерных препятствий, например земляных валов или насыпей. Эти машины также необходимы при перемещении больших объемов грунта, засыпки траншей и котлованов, разборе завалов, баррикад, ремонте дорог во время ведения боевых действий.

В мирное время бульдозеры могут участвовать в операциях по оказанию помощи населению при чрезвычайных ситуациях. Дополнительное бронирование не сильно скажется на основных характеристиках машины. Наоборот, броня сможет защитить оператора машины от падающих деревьев или обломков зданий и сооружений.

— Практика применения этой техники широко распространена на Ближнем Востоке. В Арктике, конечно, баррикад нет, но для расчистки заносов и льдин, прокладывания дорог эта техника пригодится, — отметил военный эксперт, полковник запаса Сергей Суворов.

Бронебульдозеры есть во многих армиях мира. В США такая техника широко используется еще со времен войны во Вьетнаме, где бульдозеры очищали участки земли от джунглей. Во время подготовки к операции "Иракская свобода" в 2003 году американская армия и корпус морской пехоты закупили в Израиле 12 бронированных бульдозеров — их использовали при проведении инженерных работ.

В Израиле для вооруженных сил модернизируют американские бульдозеры. Они имеют броню и стекла, выдерживающие обстрел из любого стрелкового оружия и гранатометов. Кроме того, такой бульдозер может быть оснащен дополнительным навесным оборудованием (системой дымовой завесы, пулеметом или гранатометом), управлять которыми можно прямо из кабины. Экипаж израильского бронебульдозера состоит из двух человек: бульдозериста и стрелка. Солдаты называют такие машины, несмотря на их грозный вид, плюшевыми медведями.

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Страны
Вьетнам
Израиль
Ирак
Сирия
США
Проекты
Арктика
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