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27.03.2019
Lenta.ru

США ответят России "технологией будущего"

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Источник изображения: Фото: US NAVY / Reuters

Разрабатываемое Соединенными Штатами оружие направленной энергии необходимо уже сегодня внедрять в Вооруженные силы, перестав считать его "технологий будущего", передает Breaking Defense заявление первого заместителя главы Пентагона по исследованиям и разработкам Майкла Гриффина.

"Мы надеемся, что к концу следующего года некоторые из этих вещей будут работать на уровне десятков или сотен киловатт на реальных платформах Минобороны", — заявил инженер-физик.

Первый заместитель главы Пентагона признался, что считает целесообразным не только размещение мегаваттных лазеров в космосе, но и применение техники меньшей мощности в интересах армии (75-киловаттный лазер на боевой машине Stryker ), ВВС (200-киловаттный лазер на самолете KC-46 Pegasus) и ВМС (100-киловатный лазер на борту прибрежного боевого корабля типа Freedom или Independence).

По мнению Гриффина, эффективному использованию лазеров для перехвата гиперзвуковых целей должно способствовать развитие искусственного интеллекта. Первый заместитель главы Пентагона полагает, что на низких мощностях лазерный луч может стать альтернативой радиосвязи, каналы которой в настоящее время способны перехватить Китай и Россия, а также использоваться для коммуникации на околоземной орбите.

Инженер-физик признает, что в настоящее время США не могут перехватить гиперзвуковую ракету, в связи с чем единственным сегодня способом противодействия подобной угрозе является уничтожение оружия противника на стартовой позиции.

Проект бюджета Пентагона на 2020 финансовый год предполагает испытание в 2023 году на околоземной орбите нейтронного оружия, предназначенного для перехвата баллистических ракет.

В марте 2018 года Гриффин, в 2005-2009 годах занимавший пост главы НАСА, сообщил, что в 2020-х годах одним из перспективнейших видов оружия в космическом пространстве станет нейтронная пушка.

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