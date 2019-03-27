Судостроение в лицах

Составители отраслевой энциклопедии откопали множество неизвестных фактов

"Судостроительная промышленность России. Биографическая энциклопедия". М., ИД "Столичная энциклопедия", 2018, 448 стр.Выдающийся советский физик Игорь Курчатов начинал трудовую деятельность на симферопольском заводе "Фиолент", который до революции 1917 года был литейно-механическим, затем вошел в состав судостроительной промышленности СССР, получил статус секретного и оставался таковым вплоть до распада страны. С 1992-го относился к малозначимым для украинского ОПК и экономики. Полные сведения об этом предприятии впервые опубликованы в книге "Судостроительная промышленность России".

В 2006 году издательский дом "Столичная энциклопедия" начал выпуск серии биографических энциклопедий о выдающихся деятелях отечественного ОПК. Вышли книги "Космонавтика и ракетостроение России", "Радиолокация России", "Судостроение России", "Связь России", "Авиация России", "Электроника России", "Вооружение и военная техника Сухопутных войск России", "Атомное оружие России", "Машиностроители России", "Отечественная электронно-вычислительная техника", "Создатели российских лазеров". Опубликованы жизнеописания и фотографии 20 тысяч человек, краткие справки об истории двух тысяч организаций отрасли, полученные из архивов предприятий, музеев, научно-исследовательских институтов Министерства обороны, Главных штабов и пресс-служб видов и родов ВС РФ, войсковых частей, от советов ветеранов армейской службы и промышленности.

“ В первом издании не было данных о корабелах Крыма и Севастополя ”

Со времени выхода в свет энциклопедии "Судостроение России" прошло 10 лет. Некоторые сведения устарели, выявились неточности. К тому же в первом издании отсутствовали данные о корабелах Крыма и Севастополя. Совет ветеранов судостроительной промышленности предложил издательству "Столичная энциклопедия" подготовить и выпустить новую книгу. Работа над ней продолжалась три года. В переиздание внесены необходимые исправления и уточнения, добавлены новые статьи. Составители обнаружили неизвестные ранее факты из жизни видных судостроителей и деятельности предприятий. Так что теперь книгу можно считать наиболее полным и точным справочником по истории отрасли. В энциклопедии около 1500 статей об организаторах промышленности, ученых, инженерах, конструкторах, военачальниках, флотоводцах, внесших весомый вклад в развитие отечественного судпрома с XIX века до наших дней.

В подготовке материалов приняли участие специалисты ОСК, Крыловского государственного научного центра, ведущих предприятий, члены Совета ветеранов судостроительной промышленности.

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (774) за 26 марта 2019 года