Америка устала от Вашингтона

Диктат США заставляет страны западного полушария искать поддержку у России

Любые перемещения военных США по миру воспринимаются западными странами спокойно, но стоит то же самое сделать России, поднимается невообразимая шумиха. Как, скажем, это случилось после прибытия в Венесуэлу наших специалистов для реализации ранее заключенных контрактов по военно-техническому сотрудничеству.

Ответ нужно искать в доктрине Монро. Еще в 1823 году США выдвинули принцип разделения мира на европейскую и американскую системы государственного устройства.

“ Если Аргентина, Бразилия, Мексика перейдут в стан противников США, влияние Штатов на мировую политику резко уменьшится ”

Подразумевалось, что все западное полушарие – вотчина США, взамен американцы обещали не вмешиваться в дела Европы. Про не вмешиваться они забыли быстро, зато любое сотрудничество со странами Центральной и Южной Америки воспринимают болезненно, чувствуя в этом угрозу. Когда вслед за Бразилией в очередь на вступление в БРИКС встали Аргентина, Венесуэла, Боливия, не говоря уже о Кубе и Никарагуа, желая оказаться в новом мировом порядке, более гуманном и справедливом, а главное – дающем куда большую независимость, США начали активно этому противодействовать. Чего стоит сделанное недавно Дональдом Трампом предложение бразильскому президенту Жаиру Болсонару о вступлении в НАТО, куда по определению могут приглашаться лишь европейские страны и те, что выходят на северную Атлантику. Штаты заботятся не о Бразилии, а исключительно о себе. Если ведущие латиноамериканские государства вроде Бразилии, Аргентины, Мексики перейдут в стан соперников США, влияние Штатов на мировую политику резко уменьшится.

Мы не должны стесняться или оправдываться за расширение своего влияния на Латинскую Америку, его нужно всемерно наращивать – и не только в Венесуэле. Пора реанимировать наше военное присутствие на Кубе и смотреть, где еще мы можем это сделать. Американская стратегия собственной безопасности основана на том, что войны должны идти где-то далеко – в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии, но никак не у них под боком. И для них опыт 1964 года, когда в ходе Карибского кризиса непосредственная угроза их городам возникла буквально под боком, оказался чрезвычайно болезненным.

Сейчас Китай приостановил инвестиции в строительство Никарагуанского канала, но скорее всего проект будет продолжен. А для охраны объекта, как известно, китайцы планируют использовать российские возможности, что тоже вызывает озабоченность США. Но латиноамериканские страны понимают – полтора века безраздельного господства Соединенных Штатов счастья континенту не принесли. И ищут опоры в союзах с другими странами.

Леонид Ивашов, директор Института геополитических проблем

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (774) за 26 марта 2019 года