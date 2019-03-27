"Центр-2019" – главное событие года

Войска Центрального военного округа проведут 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки

В войсках в разгаре 2019-й учебный год. Судя по интенсивности занятий, стрельб, учений, он окажется гораздо насыщеннее, чем 2018-й, который, однако, имел свои особенности.

2018 год характеризовался высокой интенсивностью мероприятий оперативной и боевой подготовки. Все задачи, поставленные войскам Центрального военного округа (ЦВО), выполнены в полном объеме и с высоким качеством. В сентябре прошлого года соединения и части ЦВО успешно справились с задачами в ходе основного события – маневров войск (сил) "Восток-2018", проводимых на Восточном ТВД.

“ Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню и более мощный двигатель ”

С органами управления в прошедшем году проведено 64 мероприятия оперативной подготовки, в том числе семь крупных учений и три командно-штабные тренировки, что на девять процентов превышает показатель 2017 года. Боевые соединения и части оттачивали мастерство в ходе 422 тактических учений (в 2017-м проведено 316 ТУ).

В продолжение международного военного сотрудничества с вооруженными силами ряда государств проведено 51 мероприятие, из них шесть совместных учений и три командно-штабные тренировки, что позволило на 33 процента увеличить число совместных мероприятий. В частности, в них участвовали военнослужащие Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Белоруссии, Китая и Пакистана. Плановые мероприятия проводились по линии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и Шанхайской организации сотрудничества. Наиболее значимыми стали:

три совместные командно-штабные тренировки в Киргизии и Таджикистане;

совместное антитеррористическое учение "Мирная миссия-2018";

совместное антитеррористическое учение силовых структур государств – участников СНГ "Иссык-Куль-Антитеррор-2018";

учение с разведывательными подразделениями стран ОДКБ "Поиск-2018";

командно-штабное учение с коллективными авиационными силами ОДКБ "Воздушный мост-2018";

совместное учение "Взаимодействие-2018" с контингентами КСОР ОДКБ;

совместное учение "Нерушимое братство-2018" с миротворческими силами ОДКБ.

Для укрепления военного и военно-технического сотрудничества со странами Центрально-Азиатского региона в 2019 году запланировано провести 78 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, что на 19 процентов превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Основные из них:

российско-казахстанское учение с привлечением батальонных тактических групп 41-й армии и вооруженных сил Казахстана в июле на полигоне Шыгыс, 251-м общевойсковом полигоне в Юрге;

оперативный сбор с органами управления КСОР ОДКБ в октябре в Таджикистане;

совместное учение "Нерушимое братство-2019" там же.

Основное внимание будет уделено внедрению новых способов действий войск на основе полученного боевого опыта в Сирийской Арабской Республике, созданию комплексной системы ПВО и РЭБ по охране важных военных и государственных объектов для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотными летательными аппаратами, ведению маневренных действий подразделений с использованием тактики "вертикального охвата", во взаимодействии с рейдовыми и обходящими отрядами, предполагающими переброску аэромобильных сил и воздушно-десантных подразделений.

Будут отработаны вопросы всестороннего обеспечения, в том числе с выброской запасов материальных средств Ил-76 парашютным способом, эвакуацией техники и раненых вертолетным модулем, подвозом и обеспечением боеприпасами.

Главным событием этого года станет стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019", которое пройдет на полигонах ЦВО. Планируется, что будут задействованы страны – участницы ОДКБ. Сейчас основные усилия органов военного управления и войск округа направлены на подготовку к этому СКШУ. Выполнив все перечисленные выше задачи, округ в 2019 году нарастит свою боевую мощь.

Что касается поступления новых ВВСТ, то боевая техника на платформе "Армата" поступит на вооружение войск ЦВО после 2021 года. Напомню, что "Армата" – тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. В частности, танк Т-14 на этой платформе был впервые публично показан на Параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа

До конца года в округе будет создана вторая эскадрилья многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 в составе авиационного полка, дислоцированного на территории Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в 2018-м на вооружение ЦВО впервые поступили истребители-бомбардировщики Су-34. Была сформирована первая в округе эскадрилья подобных современных самолетов. С 2018 года военные летчики в Челябинской области получили 18 единиц новой техники, до конца 2019-го планируется поступление еще шести Су-34, которые предназначены для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета Су-34 – до четырех тысяч километров, максимальная скорость – до 1900 километров в час, боевая нагрузка – до восьми тонн. При этом уровень шума от Су-34 в два раза меньше в сравнении с подобными самолетами.

Поступает на вооружение и уже зарекомендовавшая себя бронетехника. В частности, модернизированные танки Т-90М "Прорыв" (подробнее – "Возвращение к лихим 90-м") поступят в уральскую танковую дивизию также в 2019 году. Контракт подписан Министерством обороны и Уралвагонзаводом на форуме "Армия-2017".

Танк Т-90М "Прорыв" получил принципиально новую башню, отличающуюся от серийной, и более мощный двигатель. Он оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток, а одной из главных особенностей модернизированного образца стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Броня Т-90М снабжена специальным покрытием, защищающим от скольжения, аналогичное используется на новейшем Т-14 "Армата".

Александр Лапин, генерал-полковник, командующий войсками Центрального военного округа

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (774) за 26 марта 2019 года