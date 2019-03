Есть ли у Белграда выход

Политическое и военное давление на руководство Сербии в ближайшее время усилится

Что происходит в Сербии? Скудная информация в СМИ ничего не проясняет. Но то, что обстановка там накалилась, понятно по многотысячным демонстрациям.

Кто главный кукловод в этих процессах, какая роль будет отведена армии Косова, если события вновь перерастут в военные столкновения, и способна ли Сербия самостоятельно противостоять косоварам, за последние годы хорошо обученным и вооруженным США? От ответов на эти вопросы зависит судьба мира на Балканах.

В 2008 году был принят закон о Косовских силах безопасности (KСБ) как о силах с легким вооружением, формируемых из "Освободительной армии Косова". КСБ формально основаны 21 января 2009 года, однако заявили о себе 15 сентября 2009-го после прохождения восьмимесячного обучения под инструктажем НАТО. Их ядро состояло из 1400 членов Косовского защитного корпуса.

Кукловоды косоваров

Первоначально обязанности КСБ были невоенными. Это, в частности, помощь гражданским властям в случае природных или иных катастроф и в операциях по защите населения, уничтожение взрывчатых средств. На тот момент КСБ состояли из 2500 военнослужащих и 800 резервистов (в соответствии с планом Марти Ахтисаари). Но за 10 лет они нарастили мускулатуру, что повлекло и расширение круга задач.

“ Попытка передать арсеналы в управление косоварам провалилась из-за постоянных краж оружия ”

В 2018 году их основной задачей стала защита территориальной целостности и интересов всех граждан Косова. Более того, у КСБ появилось тяжелое вооружение. С какой целью?

Так как территориальная целостность Косова еще не достигнута, ее, как считают кукловоды из НАТО, можно добиться либо мирным путем, то есть отказом Сербии от этой своей территории, либо военным – внезапной операцией КСБ, в ходе которой северная часть края была бы оккупирована. Таким образом, принятием новых законов в декабре 2018 года о трансформации КСБ в вооруженные силы Белграду послан сигнал.

НАТО, конечно, хочет, чтобы операция была проведена чужими руками (косоваров), так как крайней целью альянса является принятие Сербии в свои ряды. Но Брюссель не готов одобрить эту интервенцию, пока не будет уверен, что КСБ достаточно подготовлены для внезапного удара и эффективной оккупации севера Косова. С другой стороны, опасается, что Россия вмешается и поможет Сербии. Когда эти два обстоятельства будут сняты, НАТО выйдет с тезисом, что ради сохранения мира в регионе необходимо согласиться с оккупацией севера Косова Албанией.

Более того, в 1999 году НАТО планировало формирование армии Косова и ее включение в альянс. В совместном документе Undertaking of Demilitarization and Transformation by the UCK предусмотрено формирование вооруженных сил края после определения его статуса на началах национальной гвардии США. В рекомендациях для КСБ (2014 год) обозначено, что их задачей будет защита суверенитета и территориальной целостности Косова. Указано, что в течение пяти лет силы безопасности по численности, материально, технически будут в необходимой мере подготовлены, чтобы осуществить упомянутую выше операцию. Все члены НАТО в связи с этим получили определенные задания: в области планирования и разработки стандартов – Швеция, Норвегия и Финляндия, в части обучения, образования и подготовки – США, Хорватия, Македония, Словения, в деле военного обеспечения – США, Турция, Германия.

Сегодня НАТО занимается в основном контролем, мониторингом, координацией, расширением возможностей, улучшением взаимодействия между КСБ и КФОР. Учения, проведенные за последний год (например "Серебряная сабля"), служат для оценки готовности и способности войск КСБ для взятия Северной Митровицы, Газиводе, Трепчи, пограничных переходов к Сербии и прорыва в Прешевскую долину. Обучение в разных странах и языковой барьер (албанцы с большим трудом осваивают командный английский) пока создают проблемы, что отрицательно сказывается на способности ведения боевых действий. Неудивительно, что в самом Министерстве безопасности в Приштине размещена группа из 22 высокопоставленных военных советников НАТО, две трети которых – американцы. Эта группа держит в своих руках все нити управления войсками, а политическая составляющая выдается из посольства США. Командование американской военной базы "Бондстил", расположенное в Приштине, курирует подготовку КСБ непосредственно.

До сих пор руководство Сербии воздерживалось отвечать на агрессивные поступки Косова, но высока вероятность, что под давлением США в непростой политической обстановке оно примет эту новую реальность без применения военной силы, оправдываясь тем, что не может начать военный конфликт с НАТО.

Эскалация ситуации сдерживается и низкой боеготовностью КСБ к самостоятельным операциям без поддержки КФОР. К тому же Белград пока не выполнил взятое на себя обязательство устранить из конституции упоминание о Косове. Все это заставило НАТО публично заявить, что еще не пришло время преобразовывать КСБ в армию. Но политическое и военное давление на руководство Сербии будет усилено через угрозы, экономические и финансовые ограничения, в том числе через подпольную деятельность: в ход будет пущено все с целью ускорения процесса признания Косова как государства.

Но время работает против США, так как их ключевые партнеры (Германия и Турция прежде всего) идут не в ногу, стараясь избегать конфронтации с Китаем, Россией, Северной Кореей, Венесуэлой, Ираном, рядом других стран. Сложная обстановка и внутри США, где за последнее время возникло много вопросов о перспективах Трампа, ослабленного и политически распятого, выиграть выборы в 2020 году. Его ближайшие сотрудники осуждены или смещены, демократы усилили влияние в конгрессе.

Германия и Турция лучше всего понимают неустойчивость позиции американского президента и делают ее еще более шаткой уклонением от участия в военных учениях в Керченском проливе, отказом признать перемены границ Косова. А Турция – еще и закупкой российского вооружения (ЗРС С-400), строительством газопровода "Южный поток", который пойдет в Сербию.

С другой стороны, как это ни парадоксально, Белград по требованию Вашингтона занимается информационным устрашением и психологическим давлением на собственное население с целью подготовки признания Косова как альтернативы войны с НАТО. Одновременно декларируя скорое вступление в Евросоюз и получение сопутствующих благ.

Цугцванг для всех

Вернемся к армии Косова. Бюджетные средства для нее в 2019 году предусмотрены в размере 54,5 миллиона евро, в 2020-м – уже 57,3, в 2021-м – 62,6 миллиона евро. Налицо милитаризация.

В 2016 году КСБ получили 68 новых бронетранспортеров, в 2018-м США передали 250 джипов и других транспортных средств, сейчас идет поставка переносного зенитного оружия. Для закупки бронированных машин в предстоящие три года запланировано выделить 11,8 миллиона евро, крупные средства идут на другие виды вооружения и боеприпасы.

В то же время политическая ситуация в крае определяется глубоким расхождением трех группировок, которые, с одной стороны, характеризует ненависть к Сербии, с другой – конфронтация между собой. Руководство самой экстремистской из них, контролируемой премьером Косова Рамушем Харадинаем, полагает, что США, вложив в передел Балкан огромные средства, из-за "российской угрозы" должны остаться здесь. Группировка готова к более радикальным шагам в отношении Сербии, включая военную оккупацию северной части Косова.

Какова структура КСБ? Во главе – Генштаб, ему подчинены четыре командования: сухопутными войсками, национальной гвардии, логистической поддержки, по доктрине и обучению.

Сухопутные войска состоят из трех бригад:

оперативной поддержки (Operational Support Brigade, OSB);

быстрого реагирования (Rapid Reaction Brigade, RBB);

для обучения и доктрины (Training and Doctrine Command, TRADOC).

Кроме того, силами НАТО проводятся подготовка и обучение подводных диверсантов, расчетов тяжелой техники, сил ВМС, десантников, авиационных специалистов и т. д. Бригада быстрого реагирования с командным штабом в поселке Исток считается элитной, наиболее боеспособной и самой многочисленной частью КСБ. В ней семь генералов (один генерал-полковник, один генерал-майор, пять бригадных генералов).

Бригада оперативной поддержки, вторая по численности, размещена под Приштиной (поселок Косово Поле). Бригада для обучения и доктрины – в Урошеваце, где находится и база США "Бондстил". Склады оружия и амуниции – в поселениях Призрен, Урошевац, Гнилане, Исток и Южная Митровица.

Все это свидетельство того, что НАТО действительно вложило большие средства в военную инфраструктуру КСБ. Построено много объектов для размещения солдат и офицеров, планируется сооружение полигонов, медицинских учреждений, механических цехов, служб ремонта и т. д. С 2016 года идет закупка тяжелых военных транспортных средств, джипов и грузовиков, оружия разных видов и калибров, оборудования для дневных и ночных операций, камуфляжа, современного оборудования для электронной коммуникации и радиосвязи.

Само Министерство Косовских сил безопасности устроено полностью в соответствии с принципами НАТО. Разделено на два главных директората. Один – для политики и планирования, другой – для операций. При нем организован и так называемый ситуационный центр. Работая круглосуточно, он предоставляет основную информацию для принятия решений Советом по безопасности Косова.

До конца 2020 года КСБ должны полностью перейти на ВВТ, стандартизованные для всех сил НАТО. Закупается тяжелое вооружение – бывшая в употреблении техника из Голландии, Германии, Бельгии. КСБ получили в распоряжение самую современную систему коммуникации и радиосвязи. Однако что интересно – натовские инструкторы с недоверием относятся к использованию этих средств местными военными, вследствие чего доступ к оборудованию сильно ограничен. Расход боеприпасов и оружия с военных складов также находится под контролем офицеров НАТО. Попытка передать арсеналы в управление военнослужащим КСБ провалилась из-за постоянных краж. Натовцы не очень-то доверяют своим вассалам.

Противостоящая КСБ сербская армия, конечно, в состоянии отразить нападение на северную часть Косова, в которой живут сербы. Однако при вмешательстве НАТО в конфликт не сможет защитить эту территорию. Более того, на наш взгляд, руководство Сербии не готово в случае нападения на северную часть Косова ввести военное положение, провести мобилизацию и развернуть боевые действия.

Политическая власть по большей части скомпрометирована, не пользуется доверием населения. Командные кадры в армии не имеют воли для принятия самостоятельных решений. Нельзя забывать и о том, что у Сербии связаны руки. После подписания так называемого соглашения СОФА (по нему Сербия не сможет войти в ЕС без признания Косова и вступления в НАТО) силы альянса в ряде случаев имеют право беспрепятственно проходить через границу, а служащие альянса обладают дипломатическим иммунитетом и даже правом доступа на военные объекты.

Все это говорит о том, что Сербия во многом сама загнала себя в политический и правовой тупик. Как она будет выбираться из него – большой вопрос. Это серьезная проблема и для политического руководства России, ситуация сродни цугцвангу.

