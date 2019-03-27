Военную продукцию на выставке в Малайзии покажут 27 российских компаний - ФСВТС

Москва. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Авиационно-космическая и военно-морская техника российского производства будет представлена на выставке "ЛИМА - 2019", которая откроется 26 марта на острове Лангкави в Малайзии, сообщает Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).

"Всего запланировано участие 36 российских организаций, 27 из них продемонстрируют продукцию военного назначения", - сказано в пресс-релизе.

В числе российских участников следующие субъекты ВТС: АО "Рособоронэкспорт", АО "НПО "Высокоточные комплексы" (АО "КБП"), АО "НПК "Техмаш" (АО "НПО "Прибор", АО "НПО "СПЛАВ", АО "НПО "Базальт"), АО "Вертолеты России", АО "ОСК" (АО "Адмиралтейские верфи"), ПАО "ОАК" (АО "РСК "МиГ", ПАО "Компания "Сухой") и АО "ОДК".

Тематика выставки, которая будет работать на Лангкави по 30 марта, - гражданская и военная авиация, гражданские и военные вертолёты, авиационное и морское вооружение, техника и оснащение для подводных работ, беспилотные летательные аппараты, средства технической разведки, средства контроля доступа, тренажёры, учебные программы.