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27.03.2019
Военно-промышленный курьер

Атом в кредит

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Источник изображения: Фото: anycoin.news

На российских проектах АЭС кормится полмира

В портфеле заказов Росатома – электростанции в Белоруссии, Турции, Иране, Египте, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае. Но все эти АЭС госкорпорация строит за счет России. Мы выдаем государству-заказчику заем под низкий процент и перечисляем деньги Росатому. К примеру, в случае с Египтом кредит 25 миллиардов долларов выдан под три процента годовых сроком на 35 лет. Контракт предусматривает еще и обучение специалистов из АРЕ. Пока трудно сказать, вернут кредит в срок или нет.

Под проекты Росатома наша промышленность обеспечивается работой не только на время строек, но и на будущее – заказами на поставку топливных сборок. Но не стоит забывать, что к участию привлекаются и зарубежные производители. В России изготавливается чуть более 50 процентов оборудования для АЭС в Египте. А например, тихоходные паровые турбины и четырехполюсные турбогенераторы изготовит "Дженерал электрик" (General Electric). Принадлежащая этой американской корпорации французская компания Alstom Power Systems поставит турбины для турецкой АЭС "Аккую". Получается, что Россия поддерживает деньгами предприятия стран, введших против нее санкции.

Подробнее об этом – в следующем номере "ВПК".

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 11 (774) за 26 марта 2019 года

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Бангладеш
Белоруссия
Венгрия
Египет
Индия
Иран
Китай
Россия
США
Турция
Франция
Компании
General Electric
Росатом
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