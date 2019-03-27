В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем

Отряды радикальной группировки уже превратились в грозную, хорошо вооруженную силу.

Иерусалим. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В палестинском движении ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, объявили в понедельник вечером о достижении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает Associated Press.

Перемирие согласовано при посредничестве Египта. Израильская сторона не комментирует эту тему, отмечается в сообщении.