В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем
Отряды радикальной группировки уже превратились в грозную, хорошо вооруженную силу.
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Иерусалим. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В палестинском движении ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, объявили в понедельник вечером о достижении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает Associated Press.
Перемирие согласовано при посредничестве Египта. Израильская сторона не комментирует эту тему, отмечается в сообщении.
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