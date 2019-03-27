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27.03.2019
Интерфакс-АВН

В ХАМАС объявили о заключении перемирия с Израилем

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ХАМАС
Отряды радикальной группировки уже превратились в грозную, хорошо вооруженную силу.
Источник изображения: Reuters

Иерусалим. 26 марта. ИНТЕРФАКС - В палестинском движении ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, объявили в понедельник вечером о достижении соглашения о перемирии с Израилем, сообщает Associated Press.

Перемирие согласовано при посредничестве Египта. Израильская сторона не комментирует эту тему, отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Египет
Израиль
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