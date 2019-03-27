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27.03.2019
Российская газета

Время реагирования на съемки со спутников сократилось до 40 минут

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Шахта Мантоверде галазми Ресурс-П
Шахта Мантоверде, крупное месторождение меди на севере Чили, в административной области Атакама. Фото сделано космическим аппаратом «Ресурс-П».
Источник изображения: http://spacecorp.ru/

Время с момента пролета спутника до момента начала реагирования на возгорание удалось сократить до 40 минут. В этот временной зазор входят передача снимка из космоса, обработка данных в Национальном антикризисном центре МЧС России и информирование территориальных главков. Такие данные на пресс-конференции в ТАСС привел заместитель начальника управления космического мониторинга МЧС России Василий Карташев.

В этом году пожары начались раньше. Сезон 2019-го начался резким ростом числа природных пожаров по сравнению с тем же периодом прошлого года. В основном горят леса в Сибири и на Дальнем Востоке. В целом же пожарный сезон открыт уже в 16 регионах. Поэтому понятно, что МЧС возлагает столь большие надежды именно на космический мониторинг и спутниковую группировку, следящую как за возникающими термоточками, так и за ледовыми заторами.

В прошлом году благодаря взгляду из космоса, по словам Карташева, удалось зафиксировать более 103 тысяч термических точек, 24 тысячи из которых угрожали населенным пунктам. Почти 70 тысяч относилось к категории степных пожаров и более 25 тысяч возгораний возникло в лесах. Остальное касалось сжигания порубочных остатков. Тем не менее за год никто не погиб, леса и дома удалось отстоять, и это лучшее свидетельство эффективности космического мониторинга.

С помощью "Роскосмоса" группировка МЧС использует снимки с отечественных спутников - "Метеор", "Канопус-В" и "Ресурс-П". Кроме того, есть возможность получать информацию и с сорока иностранных спутников.


Тимофей Борисов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
МЧС
Роскосмос
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