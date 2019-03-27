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27.03.2019
Российская газета

В США скопировали учебный истребитель "Сухого"

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Такой учебный сверхзвуковой самолет американцы смогли сделать лишь со шведами и им очень гордятся.
Такой учебный сверхзвуковой самолет американцы смогли сделать лишь со шведами и им очень гордятся.
Источник изображения: boeing.com

Американская корпорация Boeing совместно со шведской компанией SAAB разработала новый учебно-тренировочный самолет Т-Х, испытания которого, как сообщается, идут довольно успешно. Удивительно, но Т-Х очень похож на самолет С-54, который разрабатывался фирмой "Сухой" на рубеже 1980-1990-х годов.

Эксперты в области боевой авиации уверены - американцы, мягко говоря, позаимствовали не только форму, но и почти все технические идеи, которые были вложены нашими конструкторами в С-54. Стоит напомнить историю так и не реализованного в нашей стране поистине революционного проекта учебного истребителя, над которым тридцать лет назад работали достаточно молодые и очень талантливые конструкторы. Тем более что американцы и шведы подают Т-Х с рекламной помпой, а большинство наших соотечественников даже не знают, что мы их реально опережали еще в конце ХХ века.

Конкурс на создание новых учебно-тренировочных самолетов был объявлен ВВС СССР в январе 1991 года. По техзаданию требовалось разработать не боевой, а только учебно-тренировочный реактивный самолет, так называемую "летающую парту". Он должен был быть двухдвигательным и дозвуковым. Но суховцы вопреки техзаданию предложили вариант однодвигательного и сверхзвукового. И их аванпроект победил практически по всем пунктам, причем с большим отрывом от проектов других авиационных КБ.

Работы по этому самолету начались в ОКБ им. П.О. Сухого в инициативном порядке еще в 1988 году. Генконструктор Михаил Петрович Симонов лично принял решение выставить на конкурс проект сверхзвукового однодвигательного учебно-тренировочного самолета, получившего обозначение С-54. Он хорошо летал в дозвуковом режиме и вообще был устойчив в полете. Самолет мог развивать скорость 1650 км/час, летать на высоте 18 км, обладал сверхманевренностью. То есть в 1991 году был готов достаточно проработанный проект с характеристиками лучших истребителей нынешних времен.

Вообще подготовка летчика-истребителя - сложный и дорогостоящий процесс. Сначала его надо обучить просто взлетать и садиться, потом маневрировать в воздухе, потом применять оружие, а в итоге -воевать на сверхзвуке. Если все сложить, то экономически и технически курсанта лучше сразу сажать на учебный самолет, который способен летать практически во всем диапазоне истребительных скоростей.

Спустя почти тридцать лет появился американо-шведский Т-Х. Почти полная копия С-54. А у нас еще в 1991 году был готов достаточно проработанный проект с характеристиками лучших истребителей нынешних времен

Надо отдать должное комиссии ВВС, объективно рассмотревшей все проекты учебно-тренировочных самолетов, выставленных на конкурс. Проект С-54 (в чертежах и расчетах) занял первое место в четырех важнейших группах технико-экономических показателей: уровень технического совершенства, безопасность полета, возможность боевой подготовки, технические средства обучения. Эти результаты были оглашены в январе 1992 года на заключительном заседании комиссии, но там же было объявлено о снятии проекта С-54 с конкурса.

Не имеет сейчас смысла говорить о том, что послужило основанием для принятия именно такого решения. Стоит лишь отметить, что отечественная конструкторская мысль тогда опередила мировой уровень. Да и наши генералы от боевой авиации оказались не готовы к появлению сверхзвуковой и сверхманевренной "летающей парты". В частности, их смущал один двигатель. А вдруг он откажет?

Однако предлагавшийся реактивный двигатель Р195ФС, можно сказать, родной брат того двигателя, который стоит на МиГ-21. Он обкатан, надежен, работает на всех видах авиационного керосина и дизельном топливе. К тому же, обучение пилотированию высокоманевренных самолетов требует достижения аналогичных характеристик и на учебном самолете. Однако трудно получить высокую маневренность без высоких значений тяговооруженности. Двигатель Р195ФС это обеспечивал. Да и в мире немало моделей учебных самолетов, имеющих один движок.

Источник изображения: Сверхзвуковой учебный С-54 мог появиться у нас на тридцать лет раньше, чем в США. И он бы был лучшим. Фото: Из личного архива Владимира Барковского

По промышленности поползли слухи что С-54 сняли с конкурса, хотя конкурсное рассмотрение уже прошло, за невыполнение всего лишь двух пунктов техзадания: один мотор, а задано два, и максимальная скорость должна быть дозвуковой - не выше 900км/ч, а С-54 заявлялся сверхзвуковым. Фактически самолет из конкурса просто выбросили. А потом и техзадание поменяли. Вместо учебного появился учебно-боевой, и победителем стал Як-130.

С-54 был весьма продвинутой для своего времени машиной и, что важно, практически не имел импортных комплектующих в своей конструкции. Уже в XXI веке многие страны проявили интерес к легким истребителям. У нас даже в проекте сегодня таких машин нет. Зато она была готова в хорошо проработанных чертежах в 1992 году.

Говорят, что руководитель группы конструкторов написал на чертеже самолета, показанного конкурсной комиссии: "Это не то, что у всех, это то, что вам (ВВС) надо".

И теперь, спустя тридцать лет, появился американо-шведский учебно-тренировочный Т-Х. Почти полная копия С-54.


Сергей Птичкин

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МиГ-21
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