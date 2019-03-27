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27.03.2019
Военное обозрение

Бундесвер разрабатывает радар для обнаружения стелс-истребителей

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Военно-воздушные силы Германии создали официальную дорожную карту получения технологий пассивного зондирования, присоединившись к глобальной тенденции разработки РЛС, способных засекать современные малозаметные истребители.

Источник изображения: Hensoldt

Представитель Минобороны сообщил изданию Defense News, что служба работает над анализом "FFF" для пассивных сенсорных систем. Она переводится как Fhigkeitslcke und Funktionale Forderung, что примерно означает "разрыв в возможностях", получение требований и, в конечном итоге, создания реальной инвестиционной программы.

Информация о статусе программы появилась после того, как в ноябре прошлого года стало известно об острой заинтересованности немецкого Минобороны в разработке пассивного радара.

Люфтваффе и министерство обороны организовали недельную "замерочную кампанию" на юге Германии, направленную на визуализацию воздушного движения всего региона через Twinvis, пассивную радиолокационную систему производства компании Hensoldt.

Запросы журналистов о результатах технической демонстрации проекта остались без ответа.

Люфтваффе говорит, что заинтересовано в пассивном радаре для улучшения наблюдения за регулярным воздушным сообщением над Германией, хотя разработчики системы утверждают, что технология способна на гораздо большее.

Пассивный радиолокационная станция сама не излучает сигналов, она занимается только их приемом и обработкой. Система работает с любым типом сигнала, уже присутствующим в зоне ее приема, включая радио- или телевизионные передачи, а также сигналы станций мобильной связи. Традиционный радар, напротив, работает, излучая радиолокационные волны, а затем отслеживая их путь.

Такая система, по существу, скрыта, то есть пилоты, входящие в контролируемую зону, могут не знать, что их отслеживают. Данная схема может работать даже в случае с малозаметными самолетами, такими, как "стелс" F-35, говорят эксперты, хотя нет общедоступных данных, подтверждающих эффективность действия пассивного радара против "стелсов" и их радиопоглощающих покрытий.

На данный момент непонятно, насколько действенными оказались ноябрьские испытания системы, однако понятно, что служба формально занимается технологической областью, которая может бросить вызов существующим предположениям о скрытности как ключевом организующем принципе воздушной войны.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
F-35
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