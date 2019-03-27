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27.03.2019
Российская газета

Начал работу военно-технический салон LIMA 2019

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Источник изображения: Алексей Даничев/ РИА Новости

Пятнадцатая по счету международная выставка авиационно-космической и военно-морской техники LIMA 2019 пройдет с 26 по 30 марта в Малайзии, на острове Лангкави. Малайзия и весь этот регион Тихого океана обещают стать для нашей страны весьма значимыми.

"Малайзия является традиционным партнером России в сфере военно-технического сотрудничества, объем которого за 25 лет составил около 2 млрд долларов США. Сегодня отношения наших стран показывают положительную динамику и имеют устойчивые перспективы дальнейшего развития. "Рособоронэкспорт" активно работает по различным направлениям, в том числе по поставкам финальной продукции российского производства, послепродажному обслуживанию и модернизации ранее поставленной в Малайзию боевой авиационной техники. На выставке LIMA 2019 планируем провести ряд мероприятий, направленных на интенсификацию нашего сотрудничества с министерством обороны и другими силовыми структурами страны", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" выступает организатором объединенной российской экспозиции, на которой представлено более 500 образцов продукции девяти головных компаний отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Кстати сказать, Азиатско-Тихоокеанский регион для нас ключевой - по линии "Рособоронэкспорта" на него приходится почти сорок процентов всех поставок.

В программе полетов выставки одним из главных участников будет легендарная авиационная группа "Русские Витязи". В небе над островом Лангкави российские пилоты покажут элементы одиночного и группового сверхманеврирования на многофункциональных истребителях Су-30СМ.

На LIMA 2019 состоятся демонстрационные полеты учебно-боевого самолета Як-130, 27 марта "Рособоронэкспорт" совместно с корпорацией "Иркут" проведет презентацию самолета для журналистов.

Впервые за рубежом покажут комплекс воздушной разведки "Орион-Э". Он обещает стать едва ли не сенсацией российской экспозиции. В разработке беспилотников мы слишком долго "запрягали". Теперь, похоже, вырываемся в лидеры.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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