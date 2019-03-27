Войти
27.03.2019
Российская газета

Пентагон разрешил РФ снять свои базы

372
0
+1
Самолет Ту-154М-Лк-1
Самолет Ту-154М-Лк-1 RF-85655 «Открытое небо».
Источник изображения: www.avsim.su

Российские офицеры прилетели в США и Польшу, где в рамках международного договора "Открытое небо" с воздуха будут снимать военные объекты.

Визуальный контроль за местами дислокации и перемещением войск пройдет со специально оборудованных для таких целей самолетов Ту-154М ЛК-1 (в США) и Ан30-Б (в Польше). По условиям договора самолетам запрещено приземляться и отклоняться от утвержденных в Пентагоне и Варшаве маршрутов. За соблюдением этих требований прямо на борту проследят американские и польские военные. Кроме того, они заранее проверят соответствие записывающей аппаратуры всем установленным Договором нормам.

Известно, что инспекция Ту-154 над США продлится до 30 марта. Стартовать в небо самолет будет с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета определена в 5 тыс. 300 километров. Визуальный контроль над Польшей тоже рассчитан до субботы, 30 марта. Местом базирования Ан-30Б станет аэродром открытого неба Варшава. Летать оттуда российские офицеры будут не далее 1 тыс. 400 километров.

Параллельно со съемкой американских и польских военных баз пройдут полеты инспекторов из Словакии и Польши над Белоруссией и Россией. Борт им выделили украинцы, это тоже Ан-30Б, который временно пропишется в подмосковной Кубинке.

Инспекции в рамках "Открытого неба" позволяют следить, чтобы соседствующие страны не готовили агрессию друг против друга. Международный договор, закрепивший эту беспрецедентную схему доверия и транспарентности, действует уже более двадцати пяти лет и объединяет более трех десятков стран. В нем в том числе участвуют крупнейшие в мире военные державы - Россия и США.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Польша
Россия
Словакия
США
Продукция
Ан-30
Ту-154
Похожие новости
26.03.2019
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над территорией США с 25 по 30 марта
26.03.2019
Российские военные инспекторы планируют совершить наблюдательный полет над США и Польшей
26.03.2019
Российский самолёт наблюдения Ту-154М-ЛК-1 проведет полёт над США
21.09.2018
Еще полетаем
20.05.2015
Оружие доверия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.03 10:44
  • 1
Росгвардия сформировала бригаду для охраны Крымского моста
  • 27.03 10:35
  • 1
Мантуров: канадский производитель двигателей для МС-21 Pratt&Whitney не отказывается от сотрудничества с Россией из-за новых санкций
  • 27.03 10:29
  • 1
Росгвардия охраняет 28 тысяч спецобъектов
  • 27.03 10:28
  • 1
В Организации американских государств заявили, что присутствие военных РФ в Венесуэле недопустимо
  • 27.03 10:24
  • 2
Киргизия собралась повысить плату за аренду земли под российскую военную базу
  • 27.03 10:22
  • 3
Разработана схема компенсации за пребывание российской 201-й военной базы в Таджикистане - газета
  • 27.03 10:13
  • 3
Испытания стреляющего беспилотного летательного аппарата
  • 27.03 09:52
  • 75
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 27.03 09:42
  • 3
Биорезонансные системы, изменение естественных биоритмов и физиологических процессов
  • 27.03 09:10
  • 21
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 27.03 09:09
  • 11
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 27.03 08:34
  • 43
Рогозин – СМИ: нельзя безнаказанно лить грязь на отрасль
  • 27.03 08:24
  • 1
Совместные учения десантников России и Белоруссии проходят в условной зоне конфликта
  • 27.03 04:43
  • 49
"Роскосмос" лишит Россию базового орбитального модуля
  • 27.03 02:06
  • 2
В технополисе ЭРА ужесточают конкурсные процедуры для отбора операторов научных рот