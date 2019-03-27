Пентагон разрешил РФ снять свои базы

Российские офицеры прилетели в США и Польшу, где в рамках международного договора "Открытое небо" с воздуха будут снимать военные объекты.

Визуальный контроль за местами дислокации и перемещением войск пройдет со специально оборудованных для таких целей самолетов Ту-154М ЛК-1 (в США) и Ан30-Б (в Польше). По условиям договора самолетам запрещено приземляться и отклоняться от утвержденных в Пентагоне и Варшаве маршрутов. За соблюдением этих требований прямо на борту проследят американские и польские военные. Кроме того, они заранее проверят соответствие записывающей аппаратуры всем установленным Договором нормам.

Известно, что инспекция Ту-154 над США продлится до 30 марта. Стартовать в небо самолет будет с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс. Максимальная дальность полета определена в 5 тыс. 300 километров. Визуальный контроль над Польшей тоже рассчитан до субботы, 30 марта. Местом базирования Ан-30Б станет аэродром открытого неба Варшава. Летать оттуда российские офицеры будут не далее 1 тыс. 400 километров.

Параллельно со съемкой американских и польских военных баз пройдут полеты инспекторов из Словакии и Польши над Белоруссией и Россией. Борт им выделили украинцы, это тоже Ан-30Б, который временно пропишется в подмосковной Кубинке.

Инспекции в рамках "Открытого неба" позволяют следить, чтобы соседствующие страны не готовили агрессию друг против друга. Международный договор, закрепивший эту беспрецедентную схему доверия и транспарентности, действует уже более двадцати пяти лет и объединяет более трех десятков стран. В нем в том числе участвуют крупнейшие в мире военные державы - Россия и США.

Юрий Гаврилов