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27.03.2019
Lenta.ru

Россия приготовилась потерять Байконур

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Россия продолжает сотрудничать с Казахстаном в космической отрасли, однако в критической ситуации может перенести пилотируемые пуски с Байконура на Восточный, передает РИА Новости заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Мы можем в течение двух-трех месяцев обеспечить пуски [грузовых космических] кораблей. Что касается экипажей — нет, не можем. И сможем только через 1,5 года активной работы и [расходов в размере] примерно 6,5 миллиарда рублей", — сказал менеджер.

По его словам, для запуска пилотируемых кораблей с Восточного необходимо достроить башню обслуживания, открыть районы для приводнения корабля в Тихом океане на случай аварии и создавать морские поисково-спасательные отряды.

В марте первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил об отставке. Полномочия главы республики перешли Касым-Жомарту Токаеву, занимавшему пост председателя сената (верхней палаты) парламента страны.

В настоящее время все российские пуски к Международной космической станции (МКС) осуществляются с Байконура. После 2025 года с космодрома будут прекращены старты тяжелой ракеты "Протон-М". В 2022 году с Байконура должен состояться первый пуск создаваемых в России ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") с космическим кораблем "Федерация".

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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз-5 РН
Федерация КК
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