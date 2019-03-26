Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Как отмечает портал, сегодня утром пара B-52H взлетела с британской авиабазы, облетела Калининградскую область, изучила воздушное пространство прибалтийских стран, а затем вернулась в аэродром базирования.

Полет бомбардировщиков проходил на высоте около трех тысяч метров.

По данным портала, примерно в это же время еще один американский Stratofortress подлетел к Калининградской области для отработки бомбометания по базе балтийского флота.

Кроме того, для поддержки B-52H с британской авиабазы Милденхол взлетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint , утверждает Plane Radar.

В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась. Так, на прошлой неделе Boeing B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота и разворачивался обратно сразу после того, как его брали на сопровождение дежурные средства российских ПВО. Кроме того, Россия несколько раз поднимала в воздух истребители Су-27 из-за американских B-52H.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.