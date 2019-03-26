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26.03.2019
РИА Новости

Три американских ядерных бомбардировщика заметили у российских границ

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Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США.
Источник изображения: CC BY 2.0 / Ronnie Macdonald / Boeing B-52H Stratofortress 7

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Три стратегических американских бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress приблизились к российской границе, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.

Как отмечает портал, сегодня утром пара B-52H взлетела с британской авиабазы, облетела Калининградскую область, изучила воздушное пространство прибалтийских стран, а затем вернулась в аэродром базирования.


Полет бомбардировщиков проходил на высоте около трех тысяч метров.

По данным портала, примерно в это же время еще один американский Stratofortress подлетел к Калининградской области для отработки бомбометания по базе балтийского флота.

Кроме того, для поддержки B-52H с британской авиабазы Милденхол взлетел самолет радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint , утверждает Plane Radar.


В последнее время активность иностранных разведывательных самолетов и беспилотников у рубежей России значительно увеличилась. Так, на прошлой неделе Boeing B-52H несколько раз имитировал бомбардировку базы Балтийского флота и разворачивался обратно сразу после того, как его брали на сопровождение дежурные средства российских ПВО. Кроме того, Россия несколько раз поднимала в воздух истребители Су-27 из-за американских B-52H.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с сожалением отмечал, что появление американских бомбардировщиков вблизи российских границ создает дополнительную напряженность.

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