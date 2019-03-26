Догнать и перегнать: что будет с ядерной триадой США

В Конгрессе США продолжается борьба за модернизацию ядерного арсенала

Законодатели в США намерены подвести черту под длительными дебатами о выделении необходимых средств на модернизацию стратегических ядерных сил в требуемом объеме. Теперь конгрессмены и сенаторы намерены непосредственно взяться за типы и количество ядерных боеприпасов.

Пока сенат, возглавляемый республиканцами, и палата представителей, руководимая демократами, готовят конкурирующие версии ежегодного законопроекта об оборонной политике, они собирают свидетельские показания экспертов, чтобы обосновать свои аргументы в ходе одной из ключевых битв оборонного бюджета на тему: сколько нужно средств для модернизации ядерного арсенала Америки? Об этом пишет издание Defense News.

Ссылаясь на оценку бюджетного управления конгресса США, согласно которой для дальнейшего совершенствования стратегических ядерных сил США требуется $1,2 трлн, председатель комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) с одной стороны поддерживает программу модернизации ядерного арсенала США, но в то же время утверждает, что

Америка может тратить на это меньше средств и при этом эффективно выполнять задачи по стратегическому сдерживанию своих противников.

Адам Смит призывает США принять политику неприменения первыми ядерного оружия и выступает против как крылатой ракеты большой дальности с ядерной боевой частью эпохи Барака Обамы, так и против головной части баллистической ракеты подводных лодок с пониженным уровнем мощности типа W76-2 администрации Дональда Трампа.

6 марта Адам Смит провел слушания с участием приглашенных экспертов, на которых Брюс Блэр, экс-офицер по запуску баллистических ракет США, а ныне эксперт по ядерной безопасности в Принстонском университете, заявил, что страна может в полном объеме выполнить задачи по стратегическому сдерживанию любого потенциального противника с помощью всего пяти атомных ракетных подводных лодок класса "Огайо". По его словам, для этих целей уже не требуется классическая ядерная триада, состоящая из подводных лодок, стратегических бомбардировщиков и межконтинентальных баллистических ракет.

Как утверждает Брюс Блэр, основное внимание при этом должно быть уделено устранению опасных уязвимостей в инфраструктуре управления и контроля СЯС США. "У президента есть всего около пяти минут на принятие решения о применении ядерного оружия, и в течение этого короткого промежутка времени он должен полагаться на информацию, которая, есть опасения, может быть неверной или искаженной", - сказал Брюс Блэр.

Но в ходе этих слушаний на первый план выдвинулись внутрипартийные разногласия в конгрессе США.

С ними Адаму Смиту, возможно, придется столкнуться, поскольку его комитет разрабатывает свою версию Закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону США (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2020 финансовый год. В ходе слушаний Элейн Лурия (демократ от штата Вирджиния), которая раннее служила офицером ВМС США и занималась проблематикой применения ядерного оружия, а также представляла оборонные отрасли тяжелой промышленности в Хэмптон-Роудс, заявила, что группа должна "твердо выразить свою поддержку по модернизации всей ядерной триады".

Она сказала, что "опасно позволять кому-то предстать перед этим комитетом и предлагать Соединенным Штатам существенно сократить или полностью ликвидировать свои запасы ядерных боеприпасов".

"Не стоит предполагать, что другие страны по велению добрых сердец последуют этому примеру. За последние десять лет на самом деле мы видели совершенно обратное", - сказала Лурия.

В последние недели председатель сенатского комитета по делам вооруженным силам Джим Инхоф (республиканец от штата Оклахома) и другие сторонники ядерной модернизации старательно добивались общественной поддержки, по крайней мере, от четырех представителей высшего руководящего состава ВС США в деле модернизации ядерной триады.

Инхоф изложил свой план на слушаниях по ядерной политике еще 28 февраля. "Мы собираемся разработать наш варианта законопроекта о бюджетных ассигнованиях США на национальную оборону (NDAA, National Defense Authorization Act) на 2020 финансовый год. Постараемся сделать все по графику, как мы это делали в прошлом году, но нам придется решать и эти проблемы, - сказал Инхоф. - Мы хотим собрать лучших экспертов, и именно поэтому мы делаем это с действующими военными и с теми, кто в настоящее время находится вне правительства".

На многочисленных слушаниях в этом году Инхоф указал на усилия России и Китая по развитию своих собственных ядерных триад и предположил, что США пренебрегают своим собственным стареющим ядерным арсеналом.

"Насколько он прав, зависит от того, кого вы спрашиваете", - пишет Defense News.

По словам консультанта по обороне и ядерного эксперта в Институте аэрокосмических исследований им. Митчелла Питера Хесси, США не собираются начинать замену своей триады эпохи холодной войны до середины 2020-х годов, в то время как Россия модернизирует почти все свои стратегические бомбардировщики, ракеты наземного базирования и атомные ракетные подводные лодки к 2021 году.

Ожидается, что к концу следующего десятилетия Китай будет иметь полностью модернизированные стратегические ядерные силы с резко увеличенными боевыми возможностями за счет развертывания мобильных МБР, новых атомных ракетных подводных лодок и крылатых ракет большой дальности.

Эксперт по ядерной политике в Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстон Рейф признал, что другие государства, обладающие ядерным оружием, особенно Россия и Китай, модернизируют свои арсеналы. Москва и Пекин испытали, произвели и развернули больше нового оружия, чем Соединенные Штаты за последнее десятилетие.

Тем не менее, считает эксперт, американский ядерный арсенал остается непревзойденным.

"Военные США отремонтировали и усовершенствовали почти все свои существующие стратегические и тактические системы доставки ЯО и многие из боеголовок, которыми они оснащены. В результате этих работ срок эксплуатации ядерных боеприпасов существенно увеличен по сравнению с первоначальными планами", - сказал Рейф. По его мнению, СЯС США сегодня более боеспособны, чем десять лет назад.

В ходе обмена мнениями с Инхофом на заседании Комитета по делам вооруженных сил сената США (SASC) 5 марта глава Стратегического командования США генерал Джон Хайтен назвал ядерную триаду "наиболее важным элементом нашей национальной обороны", добавив, что "из-за возможностей каждой составляющей триады, у США есть возможность адекватно реагировать на любую угрозу".

Джон Хайтен назвал программу модернизации "жизненно необходимыми условием, требуемым для защиты нации" от России и Китая, чьи возможности представляют "самую существенную угрозу".

На отдельном слушании Инхоф выразил мнение, что

США "виноваты в том, что в течение долгого времени не решали проблемы модернизации нашего ядерного арсенала", в то время как Россия и Китай совершенствуют свои собственные триады ударными темпами.

Командующий Европейским командованием вооруженных сил США и Верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кертис Скапарротти согласился с тем, что стратегические ядерные силы "находятся в критическом состоянии, и что триада необходима для того, чтобы противникам США было сложно поверить в то, что у них есть возможность нанести по ним удар и завоевать господство". "С триадой я уверен, что они не смогут этого сделать. Я бы отметил, что у них тоже есть собственная триада", - добавил генерал.

Председатель подкомитета по стратегическим силам комитета по делам вооруженных сил сената США (SASC) Деб Фишер (республиканка от штата Небраска), на территории штата которой находится Стратегическое командование, неоднократно оспаривала мнение Адама Смита в нескольких последних выпусках новостей.

В одном из них она утверждала, что Смит выступает за политику неприменения ЯО первыми, и тем самым "размывает сдерживание", а также говорила о том, что скептицизм Смита в отношении МБР "игнорирует реальность".

И у Фишера, и у Инхофа в ходе слушаний 14 февраля глава Киберкомандования США генерал Пол Накасоне подтвердил, что

кибернетические возможности не смогут заменить собой ядерный арсенал.

Через месяц после этих слушаний Деб Фишер спросила председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Джозефа Данфорда - самого высшего офицера при президенте Дональде Трампе и президенте Бараке Обаме - нашел ли он "эту идею прямой замены неразумной". В свою очередь, генерал Данфорд заверил ее в полной поддержке модернизации ядерной триады.

"Мы рассматривали подобные предложения в ходе работы трех или четырех администраций, - сказал Данфорд, - и пришли к выводу, что нынешняя конструкция ядерной триады с надежными средствами управления является наиболее эффективным способом поднять порог применения ядерного оружия любым потенциальным противником".

Как пояснил "Газете.Ru" экс-первый заместитель начальника Генерального штаба, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин, "сама по себе модернизация стратегических ядерных сил, проводимая ведущими ядерными державами, не вызывает какой-то особой тревоги. Желает того мировая общественность или нет, но такая модернизация осуществляется постоянно с момента создания ядерного оружия".

По словам собеседника издания, беспокоит другое - в последние годы политики и военные все меньше говорят о совершенствовании и развитии существующих механизмов контроля за стратегическими вооружениями.

"Неужели эпоха действия договоров об ограничении и сокращении стратегических вооружений завершилась? Честно говоря, в это верить не хочется, - говорит генерал Бурутин. - В современном мире накопилось столько новых рисков и вызовов, что угроза в отношении кого-либо взаимным уничтожением звучит, как голос из прошлого".

Михаил Ходаренок