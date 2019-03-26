Первые истребители Су-57 поступят в войска ЮВО уже в будущем году

Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года.

Ростов-на-Дону. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Войска Южного венного округа получат первые истребители пятого поколения Су-57 в 2020 году, сообщает пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

"В текущем году авиационные части ЮВО пополнят более 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска ЮВО в 2020 году", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в 2019 году объединение получит 30 самолетов и вертолетов, а авиаполк штурмовой авиации уже приступил к летной эксплуатации поступившего в этом году учебно-боевого штурмовика Су-25УБ.