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26.03.2019
Интерфакс-АВН

Первые истребители Су-57 поступят в войска ЮВО уже в будущем году

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Т-50-8
Седьмой летный опытный образец Т-50-8 российского истребителя пятого поколения по программе ПАК-ФА. Жуковский, март 2017 года.
Источник изображения: Чэн Сянюй / russianplanes.net

Ростов-на-Дону. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Войска Южного венного округа получат первые истребители пятого поколения Су-57 в 2020 году, сообщает пресс-служба ЮВО со ссылкой на командующего армией ВВС и ПВО генерал-майора Николая Гостева.

"В текущем году авиационные части ЮВО пополнят более 350 выпускников летных вузов Минобороны России. Часть из них пройдет подготовку для пилотирования истребителей Су-57, спланированных к поставке в войска ЮВО в 2020 году", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что в 2019 году объединение получит 30 самолетов и вертолетов, а авиаполк штурмовой авиации уже приступил к летной эксплуатации поступившего в этом году учебно-боевого штурмовика Су-25УБ.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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