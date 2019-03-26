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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео

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Источник изображения: кадр из видео

В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.

Компактный перехватчик изобрели и построили по заказу концерна ПВО "Алмаз-Антей" в студенческом КБ Московского авиационного института, пишет "Российская газета".

"Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику", – рассказал руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.

Аппарат весит 23 килограмма и обладает трехметровым крылом. В его фюзеляже укреплен автоматический карабин "Вепрь" 12 калибра с электронным спуском и карабином на 10 патронов.

По словам разработчиков, перехватчик сочетает в себе преимущества самолета и коптера. Он позволяет получать оператору данные с бортовых телекамер и может находиться в воздухе 40 минут.

Ранее ведущий российский разработчик зенитных систем "Алмаз-Антей" запатентовал оборудованный огнестрельным автоматическим оружием беспилотник.


Анастасия Норина

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
МАИ
Проекты
БПЛА
ИТ
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1 комментарий
№1
26.03.2019 11:53
Цитата, q
"Алмаз-Антей" запатентовал оборудованный огнестрельным автоматическим оружием беспилотник
Что ж там такого патентоспособного в этом "новейшем и оригинальнейшем" решении?)
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