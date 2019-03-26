Российский летающий карабин для уничтожения дронов сняли на видео

В интернет попали видео с испытаний летающего карабина, который изобрели в России для уничтожения беспилотников.

Компактный перехватчик изобрели и построили по заказу концерна ПВО "Алмаз-Антей" в студенческом КБ Московского авиационного института, пишет "Российская газета".

"Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику", – рассказал руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.

Аппарат весит 23 килограмма и обладает трехметровым крылом. В его фюзеляже укреплен автоматический карабин "Вепрь" 12 калибра с электронным спуском и карабином на 10 патронов.

По словам разработчиков, перехватчик сочетает в себе преимущества самолета и коптера. Он позволяет получать оператору данные с бортовых телекамер и может находиться в воздухе 40 минут.

Ранее ведущий российский разработчик зенитных систем "Алмаз-Антей" запатентовал оборудованный огнестрельным автоматическим оружием беспилотник.

Анастасия Норина