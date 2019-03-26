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26.03.2019
ТАСС

Главком Сухопутных войск РФ обсудил военное сотрудничество с коллегой из Камбоджи

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ВС Камбоджи
ВС Камбоджи.
Источник изображения: supercoolpics.com

Олег Салюков и Хун Манет обсудили вопросы военного сотрудничества, обучения камбоджийских офицеров в российских вузах, а также участия представителей ВС Камбоджи в Армейских международных играх

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал армии Олег Салюков обсудил двустороннее военное сотрудничество с прибывшим в Москву камбоджийским коллегой генерал-полковником Хун Манетом. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего военного сотрудничества по линии сухопутных войск, обучения камбоджийских офицеров в российских вузах, а также участия представителей вооруженных сил Камбоджи в Армейских международных играх", - рассказали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что по прибытию в Москву камбоджийский генерал возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Также во время пребывания в России делегация Сухопутных войск Камбоджи ознакомится с учебно-материальной базой и системой боевой подготовки гвардейского танкового соединения Западного военного округа, посетит Военную академию Генштаба Вооруженных сил России, а также Военный университет Минобороны.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Военные учения
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