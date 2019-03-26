Британские ВВС активизируют воздушный шпионаж на российских границах

Министр обороны Великобритании Гэвин Вильямсон подписал контракт стоимостью $ 1,98 млрд на приобретение для Королевских ВВС пяти американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления Boeing E-7.

Они известны как Boeing 737 АEW&C.

Самолеты получат название Wedgetail - такое же, какое они имеют в ВВС Австралии, и их эксплуатация в британских ВВС будет осуществляться в партнерстве с австралийской стороной.

Первый самолет должен поступить в состав ВВС Великобритании в 2023 году. Пять закупаемых самолетов Е-7 должны заменить в ВВС Великобритании cемь самолетов ДРЛО и управления Boeing E-3D Sentry, эксплуатируемых с 1991 года в составе 8-й эскадрильи. Таким образом, Великобритания станет первой страной, осуществившей замену самолетов Е-3, сообщает Eadaily.