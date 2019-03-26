В Крыму высадилась десантно-штурмовая горная дивизия

На Крымском полуострове стартовали масштабные учения 7-й гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В учениях с десантированием и боевой стрельбой участвуют 1,5 тыс. солдат и офицеров, свыше 300 единиц боевой техники, боевые и транспортные вертолеты, военно-транспортная авиация и десантные корабли Черноморского флота.

Подразделения дивизии отработают быструю переброску войск на значительные расстояния. Высадка будет осуществляться как десантированием с самолётов и вертолетов, так и морским десантом с захватом плацдарма на берегу и уничтожением объектов противника.

Десантники будут выполнять учебно-боевые задачи в незнакомых районах, взаимодействовать с танками, артиллерией, авиацией и беспилотниками.