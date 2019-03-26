Испытания летающего карабина показали на видео

В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика. Конструкцию аппарата запатентовал концерн ПВО "Алмаз-Антей", ведущий российский разработчик зенитных систем.

Компактный дрон необычных очертаний по заказу концерна сконструировали и построили в студенческом КБ Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом приводится в движение двумя тянущими винтами, в фюзеляже укреплен автоматический карабин "Вепрь" 12 калибра с электронным спуском и карабином на 10 патронов..

Перехватчик обладает преимуществами самолета и коптера, считают разработчики. Оператор получает информацию с бортовых телекамер, дрон может провести в воздухе 40 минут.

- Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику, - отметил руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.

Антон Валагин