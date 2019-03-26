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26.03.2019
Российская газета

Испытания летающего карабина показали на видео

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В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика. Конструкцию аппарата запатентовал концерн ПВО "Алмаз-Антей", ведущий российский разработчик зенитных систем.

Компактный дрон необычных очертаний по заказу концерна сконструировали и построили в студенческом КБ Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом приводится в движение двумя тянущими винтами, в фюзеляже укреплен автоматический карабин "Вепрь" 12 калибра с электронным спуском и карабином на 10 патронов..

Перехватчик обладает преимуществами самолета и коптера, считают разработчики. Оператор получает информацию с бортовых телекамер, дрон может провести в воздухе 40 минут.

- Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику, - отметил руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.



Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
МАИ
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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:51
Взлетает красиво и садится правильно. Никакой катапульты и т.д.  И хорошо, что во время испытаний никто не пострадал. Интересно, под чью ответственность вепрь студентам передавали?  
Студенты разработали, а патент принадлежит концерну? Это правильно. "Негр сделал своё дело". Причем, судя по репликам в видео, седовласые студенты делали его весело)
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