Испытания летающего карабина показали на видео
В Сети появилось несколько роликов, снятых во время испытаний беспилотного перехватчика. Конструкцию аппарата запатентовал концерн ПВО "Алмаз-Антей", ведущий российский разработчик зенитных систем.
Компактный дрон необычных очертаний по заказу концерна сконструировали и построили в студенческом КБ Московского авиационного института. 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом приводится в движение двумя тянущими винтами, в фюзеляже укреплен автоматический карабин "Вепрь" 12 калибра с электронным спуском и карабином на 10 патронов..
Перехватчик обладает преимуществами самолета и коптера, считают разработчики. Оператор получает информацию с бортовых телекамер, дрон может провести в воздухе 40 минут.
- Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику, - отметил руководитель СКБ МАИ Игорь Трифонов.
Антон Валагин
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Студенты разработали, а патент принадлежит концерну? Это правильно. "Негр сделал своё дело". Причем, судя по репликам в видео, седовласые студенты делали его весело)