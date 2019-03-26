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26.03.2019
Военное обозрение

У военных появится своя защищенная мобильная сеть

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Российская компания "Воентелеком", созданная для обеспечения услуг связи Вооруженных сил России, получил лицензию виртуального мобильного оператора (Mobile Virtual Network, MVNO). Лицензия выдана на срок пять лет с опцией дальнейшего продления, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на реестр Роскомнадзора.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пишет издание, лицензия "Воентелекома" распространяется на всю территорию России, виртуальный оператор будет работать на сетях мобильного оператора Tele2. При этом заявляется, что от Tele2 "Воентелеком" получит только вышки и частоты, что позволит ему быть независимым от базового оператора, иметь полный контроль над сетью и данными, что в свою очередь означает особую безопасность сети.

Первоначально планируется развернуть новую сеть для обслуживания военных городков и в дальнейшем распространить ее на всех военнослужащих в стране, таким образом став единственной мобильной сетью, обслуживающей военных. Отмечается, что данная сеть будет обладать усиленной защитой, в ней будут применены различные системы защиты и шифрования.

Необходимо отметить, что выход "Воентелекома" на мобильный рынок уже не первый. Ранее, в 2011 году тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков пытался продвинуть в этом сегменте "Основы Телеком", где 25% принадлежало "Воентелекому", а 75% минус 1 акция – "Айкоминвесту" Виталия Юсуфова, сына бывшего министра энергетики и бывшего спецпредставителя президента Игоря Юсуфова. Однако в 2013 году новый министр Сергей Шойгу заявил, что "Основам Телеком" частоты не нужны, а Министерство обороны не возражает об их продаже.

Ранее в России был принят закон, ограничивающий военнослужащих в пользовании смартфонами и айфонами с функциями выхода в интернет и фотоаппарата при определенных условиях.

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Италия
Россия
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Воентелеком
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