Восточный лишат "российского Falcon 9"

Строительство пусковой площадки на космодроме Восточный для создаваемой средней ракеты-носителя (РН) "Союз-5" ("Иртыш") не планируется, сообщили ТАСС в "Роскосмосе".

"Решения о строительстве стартового стола под "Союз-5" на космодроме Восточный нет. Максимум, что может быть создано, — стенд для испытаний первой ступени РН "Союз-5" в рамках создания ракеты сверхтяжелого класса. Такой стенд может быть создан в рамках инфраструктуры для ракет семейства "Ангара"", — сказал собеседник агентства.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в четырех летных испытаниях "Союз-5", которые должны пройти в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, будет испытываться один и тот же многоразовый космический корабль "Федерация".

В ноябре 2018 года стало известно, что общий бюджет российско-казахстанского комплекса "Байтерек", который предполагает запуск "Союз-5" с Байконура (Казахстан), составляет 14,4 миллиарда долларов.

В июне того же года Рогозин призвал "Союз-5" сделать "простым, как автомат Калашникова", в частности, создать под него метановый двигатель (впоследствии разработчики вернулись к керосиновому двигателю).

В апреле 2018 года занимавший должность гендиректора "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что пуск "Союз-5" должен стоить не более 30-35 миллионов долларов.

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.

Разработчик "Союз-5" — РКК "Энергия", производитель — РКЦ "Прогресс". "Союз-5", фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты "Зенит", заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX.