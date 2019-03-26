Войти
26.03.2019
Lenta.ru

Восточный лишат "российского Falcon 9"

664
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Строительство пусковой площадки на космодроме Восточный для создаваемой средней ракеты-носителя (РН) "Союз-5" ("Иртыш") не планируется, сообщили ТАСС в "Роскосмосе".

"Решения о строительстве стартового стола под "Союз-5" на космодроме Восточный нет. Максимум, что может быть создано, — стенд для испытаний первой ступени РН "Союз-5" в рамках создания ракеты сверхтяжелого класса. Такой стенд может быть создан в рамках инфраструктуры для ракет семейства "Ангара"", — сказал собеседник агентства.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в четырех летных испытаниях "Союз-5", которые должны пройти в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах, будет испытываться один и тот же многоразовый космический корабль "Федерация".

В ноябре 2018 года стало известно, что общий бюджет российско-казахстанского комплекса "Байтерек", который предполагает запуск "Союз-5" с Байконура (Казахстан), составляет 14,4 миллиарда долларов.

В июне того же года Рогозин призвал "Союз-5" сделать "простым, как автомат Калашникова", в частности, создать под него метановый двигатель (впоследствии разработчики вернулись к керосиновому двигателю).

В апреле 2018 года занимавший должность гендиректора "Роскосмоса" Игорь Комаров заявил, что пуск "Союз-5" должен стоить не более 30-35 миллионов долларов.

"Союз-5" представляет собой двухступенчатую среднюю ракету. Стартовая масса носителя около 530 тонн, длина 61,87 метра, диаметр 4,1 метра, двигатель первой ступени — РД171МВ, двигатель второй ступени — РД0124МС. Компоненты топлива: окислитель — жидкий кислород, горючее — нафтил. Масса выводимой полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту с космодрома Байконур около 18 тонн.

Разработчик "Союз-5" — РКК "Энергия", производитель — РКЦ "Прогресс". "Союз-5", фактически являющийся модернизированной версией советской ракеты "Зенит", заявлен как конкурент носителю Falcon 9 американской компании SpaceX.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
Ангара
Компании
SpaceX
Концерн Калашников
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Falcon РН
Байконур
Восточный Космодром
Союз-5 РН
Федерация КК
Похожие новости
14.11.2018
"Российский Falcon 9" стал дороже американского
03.08.2018
Дешевые, многоразовые, на метане
27.07.2018
Повелитель батута
22.12.2017
Ракеты и люди
20.06.2017
Деньги в небо
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием