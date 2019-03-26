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26.03.2019
ТАСС

Посол в РФ: поставки истребителей Су-35 в Индонезию могут начаться в этом году

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Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди
Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди.
Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

Cоглашение уже подписано, отметил Мохамад Вахид Суприяди

МАХАЧКАЛА, 25 марта. /ТАСС/. Поставки российских истребителей Су-35 в Индонезию могут начаться в 2019 году. Об этом в понедельник сообщил ТАСС индонезийский посол в РФ Мохамад Вахид Суприяди.

"Вы знаете, тут технический вопрос, потому как соглашение уже подписано. Здесь идет речь о его техническом воплощении, потому как для нас сама схема достаточно новая. Как вы знаете, там схема взаимоучета товара на товар, и я очень надеюсь, что это в ближайшее время будет реализовано. Я надеюсь, что в этом году, может быть, это и получится", - сказал он, отвечая на вопрос, когда начнутся поставки истребителей Су-35 в Индонезию.

Отвечая на вопрос о позиции США по данному вопросу, индонезийский дипломат признал, что Джакарта ощущает определенное давление со стороны Вашингтона. "Однако правительство уже приняло для себя решение, что это вопрос внутренний, вопрос национальных интересов и решение будет приниматься, естественно, нами", - подчеркнул Суприяди.

Посол также сообщил, что РФ и Индонезия прорабатывают новые проекты в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС), не став уточнять подробности. "Ежегодно у нас собирается специальная комиссия по ВТС, на которой обсуждаются текущие вопросы", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Россия
США
Продукция
Су-35
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