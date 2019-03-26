Более 1 тыс. спецназовцев уничтожили диверсантов в Краснодарском крае в ходе учений
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подразделения соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, провели учения по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.
Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.
"По легенде учений в лесном массиве был оборудован полевой тренировочный лагерь для подготовки диверсионных разведывательных групп противника. Военнослужащие провели разведывательно-поисковые действия с применением беспилотного летательного аппарата для установления возможных маршрутов отхода "боевиков" в случае прорыва кольца блокирования", - сказал офицер.
По его словам, разведывательные группы спецназа были переброшены вертолетом Ми-8АМТШ "Терминатор" и десантированы в указанный район.
В ходе активной фазы учений основные силы спецназа, выдвигаясь на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К", блокировали и уничтожили диверсионную группу.
В маневрах участвовали более 1 тыс. военнослужащих подразделений спецназа, было задействовано около 70 единиц военной техники.
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