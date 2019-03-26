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26.03.2019
ТАСС

Более 1 тыс. спецназовцев уничтожили диверсантов в Краснодарском крае в ходе учений

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Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото
Российские военнослужащие во время учений. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Подразделения соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае, провели учения по поиску и уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Об этом сообщил начальник пресс-службы округа полковник Вадим Астафьев.

"По легенде учений в лесном массиве был оборудован полевой тренировочный лагерь для подготовки диверсионных разведывательных групп противника. Военнослужащие провели разведывательно-поисковые действия с применением беспилотного летательного аппарата для установления возможных маршрутов отхода "боевиков" в случае прорыва кольца блокирования", - сказал офицер.

По его словам, разведывательные группы спецназа были переброшены вертолетом Ми-8АМТШ "Терминатор" и десантированы в указанный район.

В ходе активной фазы учений основные силы спецназа, выдвигаясь на бронеавтомобилях "Тигр" и "Тайфун-К", блокировали и уничтожили диверсионную группу.

В маневрах участвовали более 1 тыс. военнослужащих подразделений спецназа, было задействовано около 70 единиц военной техники.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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