В Индонезии допустили поставку Су-35 Россией в 2019 году

Посол Индонезии в РФ Мохамад Вахид Суприяди заявил, что Москва может начать поставлять Джакарте истребители Су-35 в 2019 году. Об этом в понедельник, 25 марта, сообщает ТАСС.

"Вы знаете, тут технический вопрос, потому как соглашение уже подписано. Здесь идет речь о его техническом воплощении, потому как для нас сама схема достаточно новая. Как вы знаете, там схема взаимоучета товара на товар, и я очень надеюсь, что это в ближайшее время будет реализовано. Я надеюсь, что в этом году, может быть, это и получится", — отметил он.

20 октября 2018 года стало известно, что Индонезия не намерена отменять сделку с Россией по закупке истребителей Су-35, несмотря на антироссийские санкции США и возможные меры за сотрудничество с Москвой.

Контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35 Россия и Индонезия подписали в феврале прошлого года. Первый самолет Джакарта хотела получить к октябрю, а поставка должна была осуществиться в течение двух лет. Согласно контракту, Индонезия частично заплатит за самолеты товарами.

20 сентября США, руководствуясь законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), ввели ограничительные меры против Китая за сотрудничество с "Рособоронэкспортом", в частности за закупку российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Данный случай стал первым, когда Вашингтон применил меры за сотрудничество с Россией.

Вместе с тем, 19 февраля текущего года Россия закончила поставки Су-35 Китаю.