Войти
26.03.2019
WarSpot

"Крабы" идут в польскую армию

493
0
-1

Польская армия вооружилась первыми серийными САУ Krab. Вчера, 24 марта, портал defence24.pl сообщил о том, что компания Huta Stalowa Wola начала поставки в войска серийных "Крабов".

Польша начала работы по замене советских САУ "Гвоздика" ещё в 90-е годы, но только сейчас армия начала получать серийные образцы самоходных гаубиц. Компания Huta Stalowa Wola поставила САУ и вспомогательную технику для оснащения второго артиллерийского дивизиона (первый получил 24 предсерийных САУ Krab в 2017 году).

САУ Krab.

Источник изображения: defence24.pl

Восемь серийных САУ Krab, а также командные машины и машины подвоза боеприпасов были доставлены в 5-й Любуский артиллерийский полк, расположенный в Сулехуве. Ещё восемь самоходных гаубиц должны быть переданы полку летом этого года.

Перевозка САУ Krab.

Источник изображения: defence24.pl

Krab оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башней от британской САУ AS-90M Braveheart (производится в Польше по лицензии). На вооружении польской армии "Крабы" заменят самоходки 2C1T Go?dzik (польская модификация советской самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика").

Масса САУ Krab составляет 52 т, экипаж — 5 человек. Скорострельность 155-мм орудия достигает 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня — 40 км (при использовании специализированных высокоточных боеприпасов — до 70 км). Гаубица может развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода около 360 км.

Права на данный материал принадлежат WarSpot
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Польша
Южная Корея
Продукция
K9 Thunder
Гвоздика
Похожие новости
25.05.2016
Со свалки – в десятку
29.12.2015
Подробнее о украинско-НАТОвском проекте 155-мм самоходной гаубицы и 120-мм самоходного миномета
08.09.2015
Самоходные гаубицы Krab и Diana
24.10.2012
Новый образ Бога войны
15.09.2009
Самоходные артиллерийские установки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:09
  • 2
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием