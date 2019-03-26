"Крабы" идут в польскую армию

Польская армия вооружилась первыми серийными САУ Krab. Вчера, 24 марта, портал defence24.pl сообщил о том, что компания Huta Stalowa Wola начала поставки в войска серийных "Крабов".

Польша начала работы по замене советских САУ "Гвоздика" ещё в 90-е годы, но только сейчас армия начала получать серийные образцы самоходных гаубиц. Компания Huta Stalowa Wola поставила САУ и вспомогательную технику для оснащения второго артиллерийского дивизиона (первый получил 24 предсерийных САУ Krab в 2017 году).

САУ Krab. Источник изображения: defence24.pl

Восемь серийных САУ Krab, а также командные машины и машины подвоза боеприпасов были доставлены в 5-й Любуский артиллерийский полк, расположенный в Сулехуве. Ещё восемь самоходных гаубиц должны быть переданы полку летом этого года.

Перевозка САУ Krab. Источник изображения: defence24.pl

Krab оснащается шасси от южнокорейской гаубицы K9 Thunder и башней от британской САУ AS-90M Braveheart (производится в Польше по лицензии). На вооружении польской армии "Крабы" заменят самоходки 2C1T Go?dzik (польская модификация советской самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика").

Масса САУ Krab составляет 52 т, экипаж — 5 человек. Скорострельность 155-мм орудия достигает 6 выстрелов в минуту, максимальная дальность ведения огня — 40 км (при использовании специализированных высокоточных боеприпасов — до 70 км). Гаубица может развивать скорость до 60 км/ч и имеет запас хода около 360 км.