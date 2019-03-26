Войти
26.03.2019
Российская газета

Эксперт объяснил, зачем военным свой мобильный оператор

622
0
0
Источник изображения: iStock

Военным, действительно, нужен свой мобильный оператор. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Российской газеты" выразил действительный член Академии военных наук, член экспертного совета "Офицеры России" контр-адмирал Владимир Дудко.

- Во-первых, не будет такой утечки информации, которая сегодня есть. Ведь так или иначе военные говорят по мобильным на военные темы. И их какие-то разговоры даже косвенно могут служить источником информации. Второе - может, связь такая дешевле будет. Военные же - это госслужащие, находящиеся на полном гособеспечении. И третье - это позволит развивать связь в Крыму. Не такую связь, которой мы сейчас пользуемся, со штаб-квартирами во всех странах мира, а исключительно российскую связь.

В целом же вопросы разработки систем цифровой связи, цифровой экономики, систем управления и так далее, по словам военного эксперта, уже явно назрели.

Напомним, о том, что у военнослужащих в России вскоре может появиться свой мобильный оператор, в понедельник сообщила газета "Ведомости". По данным издания, находящийся под контролем Минобороны России оператор "Воентелеком" получил лицензию виртуального мобильного оператора сроком на 5 лет. По данным ТАСС, новый оператор будет работать на сетях мобильного оператора Tele2.

Отмечается, что первоначально сеть будет работать для жителей военных городков, а впоследствии может распространиться на всех российских военнослужащих. Оператор будет иметь усиленную защищенную сеть.

Напомним, недавно вступил в силу закон, согласно которому всем военнослужащим и призванным на военные сборы гражданам запрещено в служебное время пользоваться смартфонами с функцией выхода в интернет.


Иван Петров

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Воентелеком
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.03.2018
Евгений Жилков: смартфон это и средство связи, и "агент" иностранной разведки
26.09.2017
ГОЗ под микроскопом
04.08.2016
Выставка «Военная связь – 2016» соберет ведущих производителей средств связи и АСУ
19.11.2015
Воинские части в Крыму получили новейшие станции пакетной передачи голоса - Воентелеком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.03 15:03
  • 36
Вчерашние союзники: Польша не позвала Россию вспомнить о войне
  • 26.03 15:02
  • 3
Haqqin (Азербайджан): Россия не та, мир не тот, времена не те
  • 26.03 14:56
  • 4
Патрушев отмечает позитивный для России эффект от западных санкций
  • 26.03 14:38
  • 1
Большие противолодочные корабли ТОФ применили торпеды
  • 26.03 14:35
  • 8
Неуязвимость "Посейдона" – миф?
  • 26.03 14:33
  • 43
Эксперт предложил перевооружить подлодки типа "Акула" с баллистических ракет на крылатые
  • 26.03 14:32
  • 2
Патронная гонка: кто выберет лучший боеприпас для стрелкового оружия
  • 26.03 14:04
  • 12
Помпео объяснил, в чём разница между Крымом и Голанскими высотами
  • 26.03 14:00
  • 3
Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки
  • 26.03 13:59
  • 21
Плюсы и минусы танкового биатлона
  • 26.03 12:55
  • 1
Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen
  • 26.03 12:51
  • 1
Испытания летающего карабина показали на видео
  • 26.03 12:49
  • 67
Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35
  • 26.03 12:44
  • 1
Производство самолетов Ил-76 идет с опозданием
  • 26.03 12:39
  • 1
Rustavi 2 (Грузия): Грузия станет членом альянса