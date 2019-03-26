Эксперт объяснил, зачем военным свой мобильный оператор

Военным, действительно, нужен свой мобильный оператор. Такое мнение в беседе с корреспондентом "Российской газеты" выразил действительный член Академии военных наук, член экспертного совета "Офицеры России" контр-адмирал Владимир Дудко.

- Во-первых, не будет такой утечки информации, которая сегодня есть. Ведь так или иначе военные говорят по мобильным на военные темы. И их какие-то разговоры даже косвенно могут служить источником информации. Второе - может, связь такая дешевле будет. Военные же - это госслужащие, находящиеся на полном гособеспечении. И третье - это позволит развивать связь в Крыму. Не такую связь, которой мы сейчас пользуемся, со штаб-квартирами во всех странах мира, а исключительно российскую связь.

В целом же вопросы разработки систем цифровой связи, цифровой экономики, систем управления и так далее, по словам военного эксперта, уже явно назрели.

Напомним, о том, что у военнослужащих в России вскоре может появиться свой мобильный оператор, в понедельник сообщила газета "Ведомости". По данным издания, находящийся под контролем Минобороны России оператор "Воентелеком" получил лицензию виртуального мобильного оператора сроком на 5 лет. По данным ТАСС, новый оператор будет работать на сетях мобильного оператора Tele2.

Отмечается, что первоначально сеть будет работать для жителей военных городков, а впоследствии может распространиться на всех российских военнослужащих. Оператор будет иметь усиленную защищенную сеть.

Напомним, недавно вступил в силу закон, согласно которому всем военнослужащим и призванным на военные сборы гражданам запрещено в служебное время пользоваться смартфонами с функцией выхода в интернет.

Иван Петров