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26.03.2019
Российская газета

Российские фрегаты проекта 11356 сравнили с норвежскими Fridtjof Nansen

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"Отто Сведруп", фрегат типа Fridtjof Nansen
"Отто Сведруп", фрегат типа Fridtjof Nansen.
Источник изображения: Brian Burnell / wikimedia.org

Гипотетический бой между российским сторожевым кораблем проекта 11356 и норвежским фрегатом Fridtjof Nansen провел еженедельник "Звезда".

Издание сопоставило сильные и слабые стороны двух военных судов.

Так что же представляет собой фрегат проекта Fridtjof Nansen? На вооружение его приняли в 2006 году. Свою родословную судно, как ни странно, ведет от испанского фрегата "Альваро де Базан". Именно его взяли за основу проекта.

Корабль может похвастаться футуристическим видом и внушительными размерами. Длинна - 132 метра, водоизмещение - 5 тысяч тонн.

Корпус из крепкой стали марки AH-36 способен выдержать артиллерийский обстрел из орудий мелкого и среднего калибра. Жизненно важные отсеки и помещения защищены огнеупорным кевларом.

Специальная краска делает фрегат малозаметным для радаров.

Мощность фрегата - 38 тысяч лошадиных сил. Максимальная скорость - 26 узлов.

Российский фрегат проекта 11356 габаритами уступает норвежцу. Его длинна составляет 125 метров. А полное водоизмещение - 4000 тонн. Зато он резвее - 30 узлов.

От артобстрелов корабль защищают "доспехи" из бронированной стали. Способен он пережить и переделки посерьезней, например, радиоактивное или биологическое заражение, в случае применения оружия массового поражения.

Имеются у фрегата и стелс-технологии.

А как обстоят дела у кораблей с вооружением?

Арсенал Fridtjof Nansen весьма пестр. Здесь и 76,2-миллиметровая корабельная итальянская пушка Super Rapid, и противокорабельная ракета собственного производства NSM с 300-килограммовой боеголовкой, и американские противолодочные ракеты RUR-5 ASROC. Наконец, главный козырь - знаменитые "Томагавки".

В общей сложности, на его борту находится 64 боеголовки. Весомый аргумент в морском споре.

Кроме того, есть у "норвежца" и чем прикрыться от воздушных атак. Это 32 зенитно-управляемые ракеты RIM-162 ESSM и RIM-7 Sea Sparrow.

Глазами и ушами фрегата является опять же американская радиолокационная станция AN/SPY-1F.

Российскому кораблю есть чем удивить Fridtjof Nansen.

В качестве "визитки" при знакомстве можно предъявить 100-миллиметровую артиллерийскую систему А-190.

Как отмечается в статье "ее снаряд подобно дыроколу со средних дистанций легко пробивает корабельные борта". А-190 также поддерживают две шестиствольные скоростные пушки АК-630М 30-мм калибра. Они производят 5000 выстрелов в минуту.

Подводную стихию наш корабль контролирует с помощью минно-торпедных аппаратов ПТА-53 и противолодочного морского бомбомета РБУ-6000.

"Его залп из двенадцати 212-миллимитровых бомб способен вычистить все вокруг на глубине до 450 метров".

От воздушных угроз корабль защищает ЗРК "Штиль-1". Адаптированная к морскому бою сверхзвуковая ракета от комплекса "Бук" 9М317.

Ну и на "десерт" фрегат может предложить "Калибр", причем в нескольких вариантах: от противолодочных ракет до тактических ударных зарядов.

Их мощь в 2016-2017 годах продемонстрировали корабли проекта 11356 (в том числе "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович") ударив из Средиземного моря по террористам в Сирии.

Для норвежского фрегата "Калибр" - это приговор, считает автор статьи. Противопоставить ему будет нечего.

Справка "РГ"

Фрегаты проекта 11356 являются развитием проекта сторожевых кораблей 1135 и 1135М "Буревестник" и 11351 "Нерей". Новые корабли унаследовали от своих предшественников лучшие свойства.

Программу строительства шести фрегатов проекта 11356 утвердили в 2010 году. Тогда же был заложен головной корабль "Адмирал Григорович". В марте 2016 года фрегат ввели в строй. Уже в июне был готов "Адмирал Эссен", а годом позже был введен в эксплуатацию "Адмирал Макаров".


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Италия
Норвегия
Россия
Сирия
США
Продукция
9М317 ЗУР
BGM-109 Tomahawk
NSM
RIM-162 ESSM
А-190
АК-630 Ласка
Бук-M3
РБУ-6000
Проекты
1135 Буревестник
Бук ЗРК
ЯО
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1 комментарий
№1
26.03.2019 12:55
Сравнивать то уже нечего...Программа строительства в России фрегатов 11356 уничтожена врагами народа ...
-1
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