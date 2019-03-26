Пуски ракет выполнят лётчики на учениях в Карелии - штаб ЗВО

К манёврам привлечены 50 самолётов, задействованы 6 аэродромов в регионах РФ

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Самолёты оперативно-тактической авиации перебазировались в Карелию из пяти регионов России для проведения учений "Ладога-2019", сообщает в понедельник штаб Западного военного округа (ЗВО).

"Учения пройдут в три этапа. На первом экипажи будут подняты по тревоге и выведены с аэродрома временного базирования на запасной аэродром под угрозой массированного авиаудара "противника". На втором будут проведены боевые стрельбы и пуски управляемых ракет класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность". В завершении лётчики-истребители проведут воздушные бои в небе над Ладожским озером", - сказано в пресс-релизе.

К настоящему времени более 40 военных самолётов завершили перебазирование на аэродром "Бесовец" в Карелии. На своих боевых машинах прибыли лётчики из Воронежской, Курской, Ленинградской, Московской и Тверской областей, информирует штаб ЗВО.

В манёврах задействованы лётчики самолётов МиГ-31БМ, Су-34, Су-35С и Су-30СМ2, Су-27 различных модификаций.