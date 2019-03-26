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26.03.2019

Чеслав Пестюк – об инвестициях в экономику знаний

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В последние несколько лет в популярной и научной литературе применяется термин “экономика знаний”. В целом, это связано с трансформацией общества: многие уже осознали, что экономические законы касаются не только финансов. Исходя из популярной теории, именно знания, приобретенные человеком (группой людей, социумом) находятся в основе экономических процессов.

Поэтому развитием социума движут именно знания, а не деньги. В частности, такие сущности, как big data, машинное обучение, интернет вещей и многие другие, стали возможны именно благодаря накоплению человечеством определенной информации, которая, в результате, породила целые отрасли промышленности и производства.

Экономика знаний не заменяет собой традиционную монетарную систему, но становится ее логическим продолжением.

Развитие информационных технологий дает неограниченный доступ к получению знаний, которыми необходимо пользоваться в разных сферах человеческой жизни.

Когда мы знаем, что эпоха экономики знаний уже наступила?

  • Затраты на образование и науку составляют весомую часть государственных бюджетов и инвестиций.
  • Сети: корпоративные и личные, расширились в несколько раз.
  • Экономики разных стран объединились.
  • Происходит бурный рост инноваций. Результаты интеллектуальной деятельности применяются в сфере производства и создания новых товаров.

Чеслав Пестюк: необходимы долгосрочные инвестиции в науку и образование

Инновационными направлениями называют: услуги, продукты, процессы и стратегии. Очевидно, что компании, использующие новые технологии, являются более продуктивными, чем их конкуренты, застрявшие в ХХ веке. Например, практически в каждой стране есть около 50 крупных банков. Но в борьбе за клиента обычно побеждают те, кто ранее других предложил рынку разнообразные инновационные сервисы (например, функциональные мобильные предложения). Акции одного известного бренда одежды регулярно теряют в цене, поскольку топ-менеджмент компании по-прежнему уделяет интернет-торговле недостаточно внимания. В то же время оффлайн-магазины приходится закрывать: в них уже нет необходимости.

Два указанных выше примера говорят о том, как экономика знаний постепенно приходят в нашу жизнь. Продукты и услуги, которые запускаются инновационной компанией, быстрее других находят свою аудиторию, поскольку в их распространении применяются инновационные методы. В то время, как фирмы-конкуренты создают аналоги, инноватор представляет рынку новую модель. Яркие примеры – компания Apple периода ранних iPhone или приложение Uber.

Чтобы экономика знаний быстрее наступила в России и других восточноевропейских странах, необходимо реформировать науку и образование. В настоящее время, к сожалению, данным направлениям уделяют намного меньше внимания и средств, чем в США. Хотя, всем известно, что инвестиции в научные разработки хоть и имеют долгий срок окупаемости, но в конечном итоге, помогают развитию всего человечества.

Чеслав Пестюк - финансовый эксперт с мировым именем, владелец сайта chaslaupiastsiuk.com

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Страны
Россия
США
Проекты
ИТ
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