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26.03.2019
Lenta.ru

Раскрыта "минимальная" стоимость российской сверхтяжелой ракеты

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Создание и первый запуск российской сверхтяжелой ракеты "Енисей" обойдется в 740 миллиардов рублей, передает РИА Новости заявление гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

"Могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма как бы первого пуска. То есть стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, подготовку к пуску и сам пуск. С болванкой, даже не с кораблем. Примерно 740 миллиардов рублей", — сказал менеджер.

По словам главы госкорпорации, "сверхтяжелая ракета будет состоять из составных частей, каждая из которых будет иметь летную практику". Первая ступень носителя будет включать пять или шесть блоков, созданных на основе первой ступени разрабатываемой средней ракеты "Союз-5" ("Иртыш"), вторая ступень получит экспортируемый в США двигатель РД-180, третья будет взята от тяжелого носителя "Ангара-5В".

В конструкции "Енисея" не предполагается использование твердотопливных ускорителей. "Сложная система управления, твердотопливный двигатель — это такой направленный взрыв. Больше подходит, наверное, для боевых ракет", — сказал менеджер.

"Роскосмос" должен представить эскизный проект "Енисея" правительству в ноябре.

В январе сообщалось, что "Роскосмос" планирует при создании сверхтяжелой ракеты "Енисей" уложиться в один триллион рублей.

Грузоподъемность "Енисея" превысит 100 тонн на низкую околоземную орбиту. Первая такая ракета должна быть готова в 2027 году. Пуск носителя запланирован на 2028 год с космодрома Восточный.

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Страны
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США
Продукция
Ангара
РД-180
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Союз-5 РН
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