Экипаж SIRIUS будет вести видео-дневник о жизни в изоляции

Дневники членов экипажа будут доступны в Facebook, на канале YouTube и на официальном сайте проекта

МОСКВА, 25 марта. /Корр. ТАСС Милена Синева/. Члены экипажа SIRIUS будут вести видео-дневники, в которых будут рассказывать об особенностях своей жизни в изоляции. Все желающие смогут посмотреть видеоматериалы на страничке Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН в Facebook, YouTube и на официальном сайте проекта SIRIUS, рассказали ТАСС в понедельник в пресс-службе института.

"Каждый член экипажа будет записывать личный видео-дневник. Они будут опубликованы на страничке ИМБП РАН в Facebook, на канале института в YouTube и на официальном сайте проекта SIRIUS", - сказали в институте.

Как пояснили в пресс-службе, участников эксперимента попросили делиться своими эмоциями, интересными событиями, тем, как проходит их день. "Нам интересно живое восприятие их жизни и работы, а не сухие отчеты. Будут рассказывать о том, что произошло за день", - отметили в ИМБП.

В институте также уточнили, что члены экипажа уже начали пересылать в наземный центр управления первые видеофайлы дневников. Опубликовать их рассчитывают уже в начале апреля.

Международный изоляционный эксперимент SIRIUS, в ходе которого экипажу из шести человек предстоит выполнить лунную миссию за 120 суток, стартовал в Москве на базе ИМБП РАН 19 марта этого года. В российско-американский экипаж вошли трое мужчин и три девушки.

Одной из основных задач SIRIUS станет оценка учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье международного экипажа. Согласно сценарию эксперимента, экипажу предстоит добраться до орбиты Луны, состыковаться с орбитальной станцией, затем "прилуниться", выполнить несколько выходов на поверхность спутника Земли и выбрать место для будущей лунной станции. Всего за четыре месяца изоляции будет выполнен 81 эксперимент.