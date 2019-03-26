Под Ульяновском начались учения ВДВ и спецназа Беларуси

На военных полигонах под Ульяновском началось совместное тактическое учение российской 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады и Сил специальных операций Беларуси.

К маневрам привлекли более 500 солдат и офицеров, около сотни единиц наземной техники и два десятка вертолетов - на одном из этапов учения с Ми-8 десантируется сводное подразделение патрульной группы. В прежние годы подобных формирований наши и белорусские генералы для совместного решения учебных задач не создавали. Однако специфика нынешних маневров, когда личному составу дружественных армий приходится отрабатывать миротворческие действия, потребовала нетрадиционных подходов. Благо с ними хорошо знаком руководитель учения заместитель командующего ВДВ России по миротворческим операциям и Коллективным силам быстрого реагирования генерал-лейтенант Александр Вязников.

В Минобороны РФ корреспонденту "РГ" рассказали, что ульяновским десантникам и белорусскому спецназу предстоит вместе отразить нападение группы вооруженных бандитов на контрольно-пропускной пункт и наблюдательный пост. Кроме того, военные займутся досмотром граждан и транспорта. А на одном из этапов учения сопроводят колонну и обеспечат безопасность гуманитарной акции в лагере условных беженцев.

"В завершении отработки учебных вопросов десантники проведут этап боевой стрельбы сводного десантно-штурмового батальона из вооружения БМД-4М, гранатометов РПГ-7 и РПГ-26, огнеметов "Шмель", пулеметов "Печенег", автоматов АК-74М и снайперского вооружения", - сообщили в ведомстве. И уточнили, что этап боевой стрельбы организуют во взаимодействии с мобильным резервом со средствами усиления.

Совместные тренировки российские и белорусские военные проводят ежегодно, а иногда по нескольку раз в год. К примеру, в сентябре 2018-го в Краснодарском крае прошли тактико-специальные учения разведчиков ВДВ и спецназа Беларуси. Там наши и белорусские военнослужащие предотвратили нападение крупного отряда "боевиков", вооруженного, в том числе, легкобронированной колесной техникой.

Юрий Гаврилов