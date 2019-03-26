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26.03.2019
Российская газета

Российский разведывательный беспилотник представят за рубежом

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Источник изображения: Алексей Филиппов/РИА Новости

Комплекс воздушной разведки "Орион-Э" впервые представят на международной выставке в Малайзии. Об этом сообщает группа "Кронштадт".

Беспилотник "Орион-Э" презентуют на одном из крупнейших в Азиатско-Тихоокеанском регионе смотре боевой техники - салоне LIMA 2019. Как сообщили в компании, этот комплекс воздушной разведки - первый в России с беспилотным аппаратом большой продолжительности полета: до 24 часов. В задачи "Орион-Э" входят воздушная разведка и патрулирование, определение координат наземных и надводных объектов, топографическая съемка местности. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 1 тонну, максимальная масса полезной нагрузки - 200 килограммов. "Орион-Э" является первым БЛА класса MALE, полностью разработанным в России и построенным из отечественных комплектующих", - уточнили в группе "Кронштадт".

Салон LIMA пройдет с 26 по 30 марта на малайзийском острове Лангкави. Предыдущую экспозицию посетили почти 280 тысяч человек из 49 стран мира.


Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
Проекты
БПЛА
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