Групповой авиаудар МиГ-29 под Астраханью показали на видео

В Астраханской области летчики модернизированных истребителей МиГ-29СМТ отработали маневр по нанесению группового авиационного удара по наземным целям. Учения прошли на полигоне Ашулук. На видео можно увидеть взлет самолетов, а также - воздушные эволюции, которые выполняют летчики. Причем маневры, судя по кадрам, проходят на расстоянии нескольких метров, что свидетельствует о высоком мастерстве военных.

"Пилоты выполнили взлеты парами и полеты в составе штатных звеньев, а во время выполнения практических действий отработали боевое применение авиационных средств поражения по наземным мишеням с различных маневров", - говорится в официальном сообщении Минобороны РФ.

В завершении летчики-истребители выполнили элементы ближнего маневренного воздушного боя парами. Отметим, что истребитель МиГ-29СМТ представляет собой качественно новую версию самолета. В результате модернизации боевая эффективность самолета по сравнению с базовым вариантом выросла в три раза, а стоимость эксплуатации снизилась примерно на 40 процентов. Кроме всего МиГ-29СМТ имеет увеличенный радиус боевого применения и широкую номенклатуру бортового вооружения.

Важнейшее преимущества нового истребителя - способность эффективно работать по воздушным, наземным и надводным целям. На семи точках внешней подвески МиГ-29СМТ помещаются высокоманевренные управляемые ракеты класса "воздух-воздух" Р-73Э с инфракрасной головкой самонаведения, ракеты средней дальности РВВ-АЕ с активным радиолокационным самонаведением и ракеты Р-27Р1/ЭР1 средней дальности с полуактивным радиолокационным самонаведением.

В 2017 году истребители МиГ-29СМТ принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Николай Грищенко