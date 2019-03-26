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26.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Названо место проведения российских этапов "АРМИ-2019"

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Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото
Церемония открытия Армейских международных игр АрМИ-2017. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Тюменская область вновь станет площадкой проведения двух этапов Международных армейских игр "АРМИ-2019" – "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула".

Такое решение принял министр обороны Сергей Шойгу. Соответствующие документы уже подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Соревнования пройдут в июне-августе на базе Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

В этом году мероприятие пройдет в пятый раз. Действие развернется на 24 полигонах десяти стран. В рамках игр проходит демонстрация теоретической и практической подготовки военных, выставки техники, научные дискуссии.

В 2017 году Тюмень уже принимала участников "АРМИ". В финале российских соревнований в конкурсе "Инженерная формула" выступили 150 военнослужащих, а также были задействованы 40 единиц спецтехники. За лидерство боролись военные из Белоруссии, Армении, Узбекистана и России.

Ранее сообщалось, что игры должны пройти в России, Армении, Азербайджане, Белоруссии, Иране, Узбекистане, Индии, Казахстане, Китае и Монголии


Евгения Шестак

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Азербайджан
Армения
Белоруссия
Индия
Иран
Казахстан
Китай
Монголия
Россия
Узбекистан
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
АРМИ-20XX
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