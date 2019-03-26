Российский суперкомпьютер создали за рекордные сроки

№1

Цитата, q

на российском программном обеспечении Astra Linux, принятом в Минобороны.

Оно правильно, что Минобороны переходит на наше ПО. Потому что Windows-10 у меня на ноутбуке, во-первых, совсем уж открыто лезет везде, куда его не просили; "Офис" вообще работает только из "облака" и файлы пользователя гонит тоже на "облако"; и, наконец, при очередном обновлении системы процедура обновления просто повисла и висит уже два года, так что когда приходится работать с ноутбука, то с не обновлённой системой.Поэтому последние годы на настольном ПК я работаю под Астра Линукс общего назначения релиз "Орел". И всё было хорошо. Пока два месяца назад "Орел" не стал требовать обновить его, обновления вишь ли появились.Запускаю обновление, а оно виснет на 10 (!) часов, потом окно обновления исчезает с экрана и система вновь требует обновить её. Обращаюсь в техподдержку, начинают задавать разные "умные" вопросы. Причём каждый день запросом занимается новый "помощник" и задаёт те же вопросы, которые пару дней назад уже разбирали с предыдущим "помощником". Три недели суеты на одном месте по кругу, наконец, рекомендуют линуксовские команды для обновления. Запускаю, обновляюсь, и "Mail.ru" мгновенно блокирует мой электронный почтовый ящик по причине "его взломали" (ящик при обновлении "Орла" был как раз открыт). И не могу подключиться к интернету - меня так же мгновенно провайдер отключает.Полная блокада.Неделя уходит на то, чтобы доказать "Mail.ru", что ящик - мой и никто его не ломал. Те тоже умники: требуют указать какой был первый пароль на ящике. Ящику около десяти лет, поди-ка вспомни! Тем более, что сам "Mail.ru" рекомендует менять пароль хотя бы раз в полгода...Всё это время техподдержка Астра Линукс отвечает, что у неё мои сбои "не воспроизводятся", всё нормально обновляется и интернет работает.Делать нечего, лезу в отчёт их линуксовских команд обновления сам. И вижу, что команда сначала обратилась к дисководу, искала установочный компакт-диск, не найдя его ругнулась (выдала сообщение об ошибке) и пошла дальше обновляться из интернета. Так может быть процедура обновления "Орла" тоже сначала ищет диск, но не идёт дальше, а просто виснет? Переустанавливаю систему, вставляю диск, запускаю обновление и... Алилуйя! Обновление прошло. Но интернет снова пропал.Написал всё это генеральному директору РусБиТех. Мол, бета-тестирование у Вас либо работает из рук вон плохо, либо отсутствует совсем, создавать надо.Не отвечает генеральный директор РусБиТех.Конечно, релиз "Орел" Минобороны не закупает, а закупает "Смоленск". Но что-то мне подсказывает, что техподдержку "Смоленска" осуществляют те же самые "помощники", а бета-тестирование такое же, как у "Орла". И такие вот "ляпы" вполне могут случиться на "Смоленске".Буквально вчера техподдержка наконец-то рекомендовала: "Надо отключить репозиторий на компакт-диске" (это уже после моего письма гендиректору с описанием причин ошибки). А ведь я в первом же обращении им писал, что подключил его для доустановки нужных мне программ...Теперь пару месяцев уйдёт на выяснение почему после обновления перестаёт работать мой модем. Кстати, пришлось выслать им этот модем, а то у них опять "ошибка не воспроизводится" и такого же модема в Москве найти, ну, прямо никак не возможно.Так что опять переустановил старый вариант "Орла", отключил обновление, чтобы не доставало. Ждем-с, пока мой модем до Москвы дойдёт...Вот теперь представьте, что такое же случится с Астра Линукс в какой-нибудь Н-ской бригаде... Коллапс, остановка всей Б и ПП. За такое положено вообще-то в солнечный Магадан отправлять на пару-тройку лет.Но гендиректор РусБиТех гордо молчит...