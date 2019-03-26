"Роскосмос" продолжит дырявить в невесомости

После сверления отверстия в корпусе бытового отсека пилотируемого корабля "Союз МС-09" остались следы металлической пыли, передает РИА Новости заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина.

По его словам, госкорпорация пока не определилась с причинами того, "почему стружка была в определенных местах в бытовом отсеке найдена". Рогозин отмечает, что появление стружки можно объяснить "земной версией" или "действием потока воздуха в бытовом отсеке"

"Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости", — сказал менеджер.

Рогозин добавил, что "Роскосмос" пока не обращался в прокуратуру по поводу инцидента с "Союз МС-09". "Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда мы поймем, что реально произошло", — отметил гендиректор.

Об утечке воздуха на Международной космической станции (МКС) сообщалось в августе 2018 года. Источником неполадок стало отверстие в "Союзе МС-09", пристыковавшемся к станции в июне. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования, после чего спускаемая капсула "Союз МС-09" вернулась на Землю.